Le Romanais Dylan Rocher a remporté la cinquième étape des Masters de pétanque

L'équipe Rocher est repartie de Six-Fours-les-Plages leader après une finale pourtant incertaine de la cinquième étape des Masters de Pétanque. La triplette menée par le pétanqueur romanais a gagné 13 à 11 contre l'équipe Suchaud de Wild-Card.

Le pétanqueur romanais Dylan Rocher, 31 ans, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne jouerait pas la sixième étape à Nevers, les 23 et 24 août, pour prendre des vacances. Romans-sur-Isère accueillera la septième étape les 29 et 30 août.