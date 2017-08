Le Romanais Grégoire Lyonnet quitte Danse avec les stars et ouvre une école à Ajaccio

Ses fans vont être déçus, Grégoire Lyonnet ne participera pas à la 8e saison de Danse avec les stars. Le danseur romanais a d'autres projets, il ouvre à la rentrée de septembre un studio Lyonnet, une école de danse, à Ajaccio avec sa femme, la chanteuse Alizée.

Grégoire Lyonnet quitte DALS

Grégoire Lyonnet et la chanteuse Alizée écoute le verdict du jury à Danse avec les stars 4 © Capture d'écran TF1 -

Grégoire Lyonnet ne participera pas à la hutième émission de Danse avec les stars (DALS). La saison dernière, il était allé jusqu'à la finale de l'émission avec sa partenaire, Camille Lou. Mais c'est finalement Laurent Maistret qui avait remporté le célèbre concours de danse.

En 2013, Grégoire Lyonnet avait remporté la compétition avec sa partenaire, la chanteuse Alizée, qui est ensuite devenue sa femme.

Un studio de danse Lyonnet à Ajaccio

Le studio de danse Lyonnet, à Romans-sur-Isère, tenu par les parents de Grégoire Lyonnet depuis 1982. © Radio France - Mélanie Tournadre

Grégoire Lyonnet a annoncé sur sa page Facebook, quitter Danse avec les stars, pour ouvrir une école de danse, un studio Lyonnet à Ajaccio, en Corse, avec sa femme Alizée.

"Grande nouvelle: Je vais ouvrir un nouveau studio de danse Lyonnet a Ajaccio!!! Avec Alizée nous avions ce projet depuis longtemps, ça se concrétise enfin pour la rentrée 2017. J'en profite aussi pour confirmer que je ne serai pas dans danse avec les stars la saison à venir. Je donne des cours de danse depuis que j'ai 15 ans dans le studio de danse de mes parents et ce que j'ai envie de faire a l'heure actuelle c'est de transmettre la passion de la danse, apprendre a danser au plus grand nombre et faire progresser des danseurs de tout âge. Voila le programme de notre studio de danse. La question est : est-ce-que les Ajacciens vont danser aussi bien que les stars ? La réponse dans quelques mois 😋".

A Romans, les parents de Grégoire sont ravis

Christophe et Claudie, les parents de Grégoire Lyonnais, tiennent deux écoles de danse à Romans-sur-Isère ou Saint-Uze dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les parents de Grégoire Lyonnet sont professeurs de danse et tiennent deux studios Lyonnet, un à Romans-sur-Isère et l'autre à Saint-Uze dans la Drôme. Christophe et Claudie sont très heureux du choix de leur fils de 31 ans d'ouvrir un studio Lyonnet, une nouvelle école,à Ajaccio. "Quand j'étais enceinte, Grégoire dansait déjà dans mon ventre et il a pris des cours de danse à partir de quatre ans" explique la maman de Grégoire Lyonnet.

Christophe Lyonnet : "Grégoire a la patience pour enseigner la danse, on a vite vu que c'était son truc" Copier

Les parents de Grégoire sont ravis et fiers que leur fils ouvre à son tour une école de danse et perpétue l'histoire familiale autour de la danse."Il a commencé à donner des cours dans notre école à Romans à l'âge de quinze ans" rappelle Christophe Lyonnet. "On a très vite vu qu'il était fait pour ça, pour enseigner, il a la patience pour le faire".

Christophe et Claudie, les parents de Grégoire, sont très heureux qu'il ouvre un studio Lyonnet à Ajaccio. Copier

Les parents de Grégoire Lyonnet lui donnent de nombreux conseils pour monter ce nouveau studio Lyonnet. "On espère qu'il sera aussi heureux que nous l'avons été avec ce travail" insiste sa maman.