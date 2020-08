Le "Romanité Tour" pour découvrir les monuments romains du Gard

Retourner plus de 2000 ans en arrière en découvrant les sites romains emblématiques de Nîmes, le musée de la Romanité et le Pont du Gard. C'est ce que proposent cette année encore, la Ville de Nîmes et le Département du Gard grâce au"Romanité Tour", un billet commun à un tarif avantageux. Ce billet vous donne accès aux arènes de Nîmes, à la Maison Carrée, à la Tour Magne, au Musée de la Romanité et au Pont du Gard. Le pass est en vente au tarif de 24 € par personne dans chacun des sites, soit une réduction de 20% sur le prix des billets pris séparément. Il permet, dans un délai de 7 jours de découvrir l’histoire et le patrimoine antique de la Rome française.