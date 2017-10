Le romantisme prend ses quartiers à la Foire Saint Romain de Rouen

C'est la plus grande fête foraine de province, la deuxième plus grande de France. En plus de ça, la Foire Saint Romain a vu naître de nombreux couples. Des âmes sœurs qui continuent de se balader là où quarante ans plus tôt certaines se sont offerts leur premier baiser.

L'amour au tir à la carabine, à la machine à grappin, aux auto-tamponneuses. De nombreux couples bras-dessus bras-dessous s'embrassent à chaque peluche gagnée depuis l'ouverture de la Foire Saint Romain le 20 octobre, véritable institution pour les Rouennais. Un cliché bien réel lorsque l'on se promène dans ses entrailles, zigzaguant entre ses 220 manèges. Et lorsque l'on tend le micro aux amoureux, beaucoup nous révèlent leurs premiers émois au cœur de la Foire.

"Je l'ai serrée fort et depuis, on ne s'est plus quitté"

Devant le train fantôme, des dizaines de badauds scrutent ce cercueil, debout, d'où sort un monstre toutes les cinq minutes qui sautent sur les passants. Une attraction qui fait pouffer de rire Marie-José, 63 ans, au bras de son Dany depuis quarante-quatre.

Marie-José et Dany avec leurs enfants à la Foire Saint Romain dimanche. © Radio France - Victoria Koussa

Hasard ou pas : c'est dans un train fantôme, "un autre qui fait moins peur" rigole Marie-José, que les deux tourtereaux se sont embrassés pour la première fois. "On avait vingt ans, ajoute, nostalgique, Dany. Je l'ai invitée à la Foire, on a fait un tour dans le train fantôme et là, je l'ai serrée... puis on a concrétisé".

Des clichés qui perdurent

"Moi, ça me fait toujours penser aux fêtes foraines dans les films", explique Guillaume, 27 ans. Il s'acharne depuis une de longues minutes sur une machine à grappin pour attraper une peluche et l'offrir à Gwen, 20 ans, sa chérie, à ses côtés. "Moi je trouve ça un peu ridicule, je suis pas très romantique", affirme la brunette (qui l'encourage quand même).

Car malgré tout, beaucoup de jeunes, même si certains interrogés rigolent à l'idée d'une rencontre à la foire, continuent, en couple, de venir à la Foire Saint Romain pour impressionner l'autre au tir à la carabine ou le/la gâter en pommes d'amour. Des ventes par centaines par jour d'après certains vendeurs.

Des pommes d'amour en préparation à la Foire Saint Romain dimanche. © Radio France - Victoria Koussa