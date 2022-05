Le Rose festival de Bigflo et Oli aura finalement lieu au nouveau parc des expositions de Toulouse

C'est un projet qu'ils ont eu le temps de murir, Bigflo et Oli lancent enfin leur festival : le Rose festival. Un hommage bien sûr à leur ville d'origine, Toulouse. Après une annulation en 2021 à cause de la pandémie, il aura finalement lieu au MEETT, le nouveau parc des expositions au nord de la ville rose.

Bigflo et Oli ont présenté leur festival avec Bleu Citron, les programmateurs de Pause Guitare notamment © Radio France - Shannon Marini

Le rendez-vous est donné les 2 et 3 septembre. La programmation est destinée à un public qui leur ressemble, un public jeune. Avec le premier jour, Ben Mazué, Damso, Polo & Pan et l'Impératrice notamment. Leur succèderont le deuxième jour : le toulousain, Laylow, Iam, Folamour ou encore Bon Entendeur.

Le grand retour

Les deux soirs, Bigflo et Oli seront aussi sur scène, avec des titres tout frais tirés de leur nouvel album. La sortie est prévue pour le 24 juin. "On va faire un show un peu spécial, expliquent-t-ils, "Bigflo et Oli and friends" si on veut, avec des invités. On va fêter notre retour, le lancement du festival, la sortie de l'album. On attend vraiment les Toulousains, ça vient de nous, c'est fait avec le cœur."

Le festival devait avoir lieu au Domaine d'Ariane, à Mondonville. Il aura finalement lieu au MEETT, le nouveau parc des expositions, à une vingtaine de minutes de Toulouse en voiture, et aussi accessible en tram T1 depuis le centre-ville. La billetterie est déjà ouverte.