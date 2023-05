"Le Routard, c'est comme un copain qui vous donne ses meilleures adresses" Phillipe Gloaguen créateur du Guide

50 ans que le Guide du Routard existe. 2.5 millions d'exemplaires sont vendus chaque année pour 160 guides. Et celui sur la Bretagne est le deuxième le plus vendu après celui sur la Corse. Pour en parler, Philippe Gloaguen fondateur et directeur du Guide du Routard était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Est-ce que vous avez une idée de ce qui a fait le succès du Guide du Routard?

Philippe Gloaguen : Je pense que si le public s'est retrouvé très vite sur le Guide du Routard, c'est que d'abord, c'était un peu un ami qui leur parlait. Nous n'avons pas un style académique. C'est plutôt un copain qui va chuchoter de bons tuyaux à l'oreille de son voisin, de son cousin, son ami sans snobisme. Et peut être aussi qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la sincérité. C'est à dire que dans le Guide du Routard, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur une adresse, sur une suggestion, eh bien au moins vous savez que ce qui est écrit a été rédigé par des gens qui sont sincères. Toutes les additions sont payées. On a visité avant vous le lieu, on y est retourné et l'avis est toujours sincère. Et ça, c'est le point très fort qui arrive dans tous les sondages sur le Guide du Routard.

Le premier guide sur la Bretagne est sorti en 1985. Est-ce que le guide de 2023 sur la Bretagne est fait de la même façon? Cette recette dont vous nous avez parlée est toujours la même?

Oui, c'est à dire que c'est des visites inlassables. On retourne voir nos adresses. Nous avons la chance en Bretagne d'avoir un comité de tourisme à Rennes qui est très efficace, qui adore le Routard et qui va six mois à l'avance l'aider et nous donner des modifications sur un nouveau musée ou même des modifications à l'intérieur d'une des adresses. Et c'est cette confiance et cet échange un peu perpétuels font notre succès. Et c'est vrai aussi qu'on a des relais locaux qui qui sont extrêmement forts, très compétents depuis 1985.

Le Guide du Routard est encore en version papier avec peu de photos à l'intérieur... pourquoi ce choix?

D'abord, il y a les 30 premières pages où nous décrivons les coups de cœur de la région. Il y a des photos, donc ça donne une idée un peu précise de ces 20 spots que nous avons sélectionnés et qui vous donnent une idée un peu précise du lieu que l'on vous suggère, que l'on vous propose pour les mettre bien en valeur. L'autre raison qui est plus technique, c'est que le Guide du Routard est réimprimé en cours d'année plusieurs fois. Donc nous avons une maquette automatique informatisée, ce qui nous permet de faire des modifications plusieurs fois en cours d'année. C'est pratiquement comme un magazine, comme un journal où vous avez tout de suite des modifications deux ou trois fois par an. Et cela ne peut se faire que s'il n'y a pas de photos. Parce qu'avec les photos, on est obligé de faire des maquettes à la main.

En plus du Guide du Routard sur la Bretagne, il y en a un désormais sur la Bretagne à vélo et un sur le Golfe du Morbihan/Vannes. Cela veut dire que la Bretagne est une région préférée du Routard?

Oui vraiment. Il faut dire que la Corse est le Guide du Routard numéro un de nos ventes sur les 160 guides. Mais sachez que pendant le Covid, quand les gens ne pouvaient pas prendre l'avion, et bien les guides de Bretagne Nord et Sud sont arrivés en haut de nos ventes, donc c'est quand même des ventes assez considérables. Et sachez qu'une adresse citée dans le Guide du Routard reçoit automatiquement et gratuitement bien sûr, 30 % de clients en plus, que ce soit une crêperie, un restaurant ou un hôtel dans un village.