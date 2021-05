Le Royal à Biarritz repris par le réseau parisien Étoile Cinémas

Le Royal a trouvé repreneur. C'est le réseau parisien Étoile Cinémas qui a été choisi par la mairie parmi les trois candidats restants pour exploiter le cinéma d'art et d'essai à Biarritz. Son président, David Henochsberg, a été officiellement présenté à la presse ce mardi.

La date de la reprise reste à confirmer, sûrement avant l'été, et des travaux de modernisation et rénovation auront lieu début 2022, après le festival Fipadoc.

"Je veux rassurer les Biarrots, ils pourront rester attachés au Royal, on a bien l'intention de continuer le travail qu a été fait. Nous on va ajouter peut-être des évèenments, des festivals supplémentaires, une prpgrammation un peu plus riche et on rénove Le Royal" résume David Henochsberg.

1,8 millions d'euros pour le projet de reprise

Le président du réseau a remporté l'appel à projet lancé par la mairie, face au deux derniers candidats, Xabi Garat, exploitant du cinéma Le Select à Saint-Jean-de-Luz et François-Xavier Menou, de Mon Ciné situé à Anglet.

Le réseau Étoile Cinémas exploite plus d'une dizaine de salles, principalement dans les centres-ville. "On est spécialistes de ce type d'exploitation, on vient de l'art et essai. Notre dossier s'appuyait beaucoup sur ce qui se faisait avant, l'idée n'était pas de venir et renverser la table." explique David Henochsberg. C'est aussi le volet financier qui a pesé dans la balance : "Un cinéma de trois salles fait un certain chiffre d'affaires, on le connait, on a pas une enveloppe infinie, d'1,8 millions d'euros pour rénover, il y a une réalité économique et on a pas le choix."

Le nouvel exploitant a prévu de garder l'équipe de salariés déjà en place, employés par l’association Version Originale, qui gère jusqu'au

Ecrans plus grands et travaux d'insonorisation

Mettre en avant la culture basque

création festival