Le rugby fauteuil, une discipline méconnue que l'USA Limoges veut développer

Le rugby fauteuil est un sport méconnu en France, qui compte seulement 15 équipes dont une à Limoges. Rien à voir avec le rugby sur gazon si ce n'est le contact physique, les fauteuils des joueurs sont même adaptés pour percuter, mais c'est aussi un jeu de stratégie. Il se joue sur un terrain de basket avec un ballon rond et se pratique en mixte.

Le rugby fauteuil est un sport difficile à développer selon Michel Terrefond, ancien joueur de l'USAL et directeur sportif de l'équipe de France : "c'est un sport réservé à une certaine catégorie d'handicap. C'est difficile de rassembler plusieurs types d'handicaps assez lourds voire très lourds dans une même équipe. Cela va du tétraplégique à la personne amputée de ses quatre membres mais ils peuvent se servir de leurs abdominaux. C'est très physique et quand on y a goûté on n'a pas envie de faire un autre sport quand on est handicapé lourd !".

Ce sport physique nous aide quotidiennement pour positiver et pour garder une certaine autonomie

Ancien rugbyman à Uzerche avant son accident il y a 25 ans, Jean-François Ducay découvre le para tennis de table en rééducation. Il a vécu la finale paralympique dans sa discipline lors des Jeux paralympiques à Rio et a décroché l'or mais depuis l'arrivée du rugby fauteuil en France récemment, il a l'âme du rugby : "Il y a les copains, on s'aide vraiment sur le terrain et en dehors du terrain. Ce sport physique nous aide quotidiennement pour positiver et pour garder une certaine autonomie et une musculature, c'es très complet ! Et puis il ne faut rien lâcher, le rugby fauteuil c'est cet esprit de tout donner pour soi, pour les coéquipiers et pour son club."

Michel Terrefond souhaiterait créer une équipe dans laquelle pourraient se mêler des personnes aux handicaps lourds et d'autres moins lourds - ce qui ne fait pas partie de la réglementation - pour qu'il y ait plus de licenciés en France.

Les joueurs de l'USA Limoges ont repris les entraînements depuis ce lundi; ils se rassemblent ce jeudi devant leur téléviseur du club house pour soutenir la France qui affronte le Japon à 13 heures.