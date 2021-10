Le Safari de Peaugres restera ouvert cet hiver

La saison touristique s'achevant, le Safari de Peaugres veut continuer à attirer du monde dans ses allées. A partir du 19 novembre, le parc ouvrira ses portes à partir de 13 heures les vendredi samedi et dimanche, et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Les animaux seront-ils au rendez-vous, malgré le froid prévisible ? "Oui ! Nos animaux sont pour la plupart nés en Europe et sont habitués à ces conditions-là, sachant que les hivers sont moins rudes qu'auparavant" expose Sandrine d'Orsi, la directrice adjointe de la communication du safari-parc, "désormais, on a très rarement de la neige pendant l'hiver". Quant aux animaux plus sensibles aux aléas du thermomètre, ceux-là restent dans leur maison vitrée, donc visibles.

Seule la partie en voiture restera fermée, à cause des conditions de circulation des véhicules, et des risques de verglas. De toutes façons, les animaux de la plaine africaine sortiront peut être moins

Dès le 21 octobre, une nouvelle animation est mise en place en nocturne, les "Lumières sauvages" ; 500 lanternes vont illuminer le site dès 16h30, et même toute la nuit pour les visiteurs dormant dans les cabanes perchées au sein du parc. "En s'appuyant sur ce spectacle, on peut miser sur plus de fréquentation cet automne, et donc lancer plus facilement l'ouverture hivernale du parc" explique Sandrine d'Orsi, de la communication du parc.