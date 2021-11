Le saintais Sébastien Brumeau alias "Icee Drag On" éblouit le jury de "Ma France a un incroyable talent"

Le jury de "ma France à un incroyable talent" a eu un gros coup de coeur cette semaine pour d'Icee drag on, le nom de scène du saintais Sébastien Brumeau auteur d'une performance artistique époustouflante. Son personnage de drag queen, délivre un message de tolérance et le respect de chacun.

Sa performance a fait chavirer le jury et le public de l'émission "Ma France a un incroyable talent" cette semaine : Le saintais Sébastien Brumeau alias "Icee Drag On" a décroché une qualification directe en finale du concours après sa prestation en drag queen sur le tube de Lady Gaga "Born this way".

Tu es une bête de scène - Hélène Ségara, jurée de l'émission

"Je suis bluffée, la performance vocale est absolument parfaite" s'est écriée Marianne James, au point que la chanteuse a actionné le golder buzzer propulsant Sébastien en finale (chaque juré et la présentatrice Karine Lemarchand ne peuvent l'utiliser qu'une seule fois dans le concours). Elle a rappelé que les drag queen font habituellement du play back alors que Sébastien propose un show total. "Tu as couru de gauche à droite et tu n'as pas mis une note à coté, je n'ai même pas senti que tu étais essoufflé" a apprécié Hélène Ségara.

Vous pouvez juger vous même :

De la coiffure à la comédie musicale

Sébastien Brumeau a créé le personnage d'Icee Drag On, il y a trois ans et demi, après avoir été engagé dans la comédie musicale "la boule rouge" où il interprétait le rôle d'un travesti. "j'ai découvert le milieu des transformistes et des "drags" explique-t-il. "Je me suis dit que ça pourrait être intéressant dans mon parcours professionnel. Le "drag" réuni le chant, la danse la comédie, la coiffure, la couture, le maquillage."

Sébastien se destinait à être coiffeur, il a d'ailleurs obtenu son CAP à Saintes. Et puis il est "monté" à Paris dans l'idée d'exercer sur les plateaux de cinéma, mais il a compris qu'il préférait être sur scène. Il s'est reconverti en suivant les cours d'une école de comédie musicale.

Ce concours m'offre la possibilité de faire passer un message de tolérance pour que d'autres petits Sébastien puissent s'assumer - Sébastien Brumeau

Sébastien ne le cache pas, son personnage de drag queen, une show girl engagée qui prône la tolérance et le respect des différences est né de moments difficiles dans son enfance.

Il raconte qu'à l'école en CP la maitresse ayant autorisé les enfants à apporter des jouets, il était venu avec une poupée Barbie, les garçons de sa classe ne l'ont pas accepté : "ça m'a valu des années d'insultes et de moqueries, jusqu'en terminale".

Aujourd'hui Sébastien espère que ses performances artistiques aideront à ouvrir les esprits, à faire accepter la différences pour que d'autres enfants ne subissent pas les mêmes agressions.

Icee Drag On après sa performance à l'émission "Ma France a un incroyable talent" Copier

Icee Drag on se produit actuellement au Paradis Latin, et sera au cabaret La Nouvelle Eve le 17 novembre et le 15 décembre 2021.