Le salon Auto Moto Rétro va rouler des mécaniques à Dijon

L’organisation du deuxième Auto Moto Rétro vient de dévoiler le programme de la deuxième édition. Le salon revient les 31 mars et 1er et 2 avril au Parc des Expositions de Dijon. France Bleu Bourgogne y sera en direct le samedi 1er avril entre 9H et 12H30.

Amateurs de vieilles mécaniques, la deuxième édition du salon AUTO MOTO RETRO approche, comme une peau de chamois sur une carrosserie rutilante ! Le parc des expositions de Dijon va se remplir de véhicules anciens les 31 mars, 1er et 2 avril prochains. La première édition avait rassemblé l’an passé, 18 000 visiteurs

130 ans d’histoire de l’automobile

Cette année, Auto Moto Rétro va se déployer sur 17 000 m² d’exposition. Le salon offrira un plateau éclectique composé de plus de 400 véhicules de différentes époques, de l’avant-guerre aux années 2000, et de différents styles : rarissimes, populaires, sportifs, militaires….

La DS du Chanoine Kir - PH BORNIER

L’organisation promet qu’ « Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations grâce à la participation d’une quarantaine de clubs de collectionneurs et d’associations, qui constituent l’ossature du salon. Une belle rétrospective de modèles anciens de toutes marques, qui permettra aux visiteurs de replonger dans 130 ans d'histoire de l'automobile. » Vous pourrez y admirer des modèles issus de marques prestigieuses comme des Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, Mercedes, Jaguar, Rolls Royce…

PANHARD DYNAMIC -

L’agréable et l’utile

Des marchands de voitures anciennes, des concessionnaires automobiles, des spécialistes de la restauration seront présents, ainsi que une soixantaine de professionnels traditionnels de ce secteur : accessoires, vêtements, miniatures, livres, revues, pièces détachées…

Le salon AUTO MOTO RETRO accueillera également de nombreuses expositions

Les visiteurs pourront aussi découvrir une voiture chère au cœur des Dijonnais : la Citroën ID 19 du Chanoine Kir ou encore toute une série d’expositions, notamment l’exposition Panhard et Levassor proposant une trentaine de véhicules d’avant et d’après- guerre, en hommage à la doyenne des marques automobiles. Les voitures d’avant-guerre ne seront pas oubliés avec une vingtaine de véhicules à caractère exceptionnel, datant de 1899 à 1937.

DE DION BOUTON VIS-A-VIS -

Mais la liste est encore longue avec des expositions consacrées également aux 70 ans de Ferrari, au Paris-Dakar et motos de compétition, ou encore aux véhicules de la Gendarmerie et véhicules militaires et même une reconstitution d’une station services des années 50.