Le salon des antiquaires jusqu'à lundi à Biarritz

Les amoureux des objets sont à la fête au Bellevue de Biarritz. L'ancien casino accueille le salon des antiquaires jusqu'à lundi. 37 exposants y sont réunis autour de plusieurs thèmes : les antiquités, le vintage et l'art contemporain. Un salon où l'on peut admirer des meubles, des bibelots, de la verrerie, de l'argenterie, des faïences, du linge de maison.

Malles en folie dont certaines coutant jusqu'à 19 000 euros © Radio France - Jacques Pons

Des malles allant de 200 à 19 000 euros

On y découvre aussi un stand très particulier spécialisé dans les anciens bagages. Des malles et des valises datant de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Le tout allant de prix modestes à parfois des sommets. Charlie Martin représentant du site internet "bagages-collections" fier de ses trouvailles. "On a toutes les marques confondues, donc on reconnaît beaucoup de grands noms tels que la maison Louis Vuitton ou la maison Goyard, la maison Hermès. Et ce sont des malles qui, autrefois, étaient utilisées pour voyager aujourd'hui dans un intérieur sont utilisées en tant que rangement pour mettre des couvertures, par exemple au pied d'un lit ou bien en table basse. Et ça reste en même temps très fonctionnel, donc ça reste très utile. Seulement, l'utilité a évolué avec le temps"

France Bleu: "Là par exemple, cette malle superbe c'est une Louis-Vuitton."

Charlie Martin: "Là, on est sur un modèle très, très particulier puisque c'est une malle courrier Louis Vuitton de l'année 1923. Donc elle est bordure cuir avec toutes les finitions laitonnées et les lattes en hêtre. C'est vraiment ce qui se faisait de mieux à l'époque. C'était pour quelqu'un une famille vraiment très aisée. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve le moins souvent. Donc là, on est vraiment sur une pièce. On assimile souvent ce genre de pièce à des pièces de musée. C'est vraiment des pièces très, très particulières"

France Bleu: "Je peux l'acheter à quel prix?"

Charlie Martin: "Il faut compter pour des malles de ce type entre 15 et 19 000 euros"

Charlie Martin représentant du site "bagages-collections" Copier

Des tableaux rares

Le salon permet aussi de découvrir des peintures contemporaines. Jocelyne Crouzet s'est spécialisée dans l'ancien. Des tableaux pas forcement à la portée de toutes les bourses. "Nous avons une sélection en particulier des peintures flamandes 17e, flamandes hollandaises 17ème. L'âge d'or de l'école flamande. Nous avons aussi une sélection de tableaux modernes, entre autres un Maurice Utrillo, qui est un peintre extrêmement connu. Beaucoup d'œuvres datent des années 50, avec des vues de Paris, etc. Et un choix aussi d'écoles anglaises pour des tableaux de chevaux, etc. Un large éventail de tableaux. Au niveau de la peinture flamande, on a un magnifique Martin Rickaert. C'est un peintre qui est né au 16ème siècle. Le tableau est peint sur cuivre. Son cadre est d'époque. C'est assez rare aussi. Un chef d'œuvre assez exceptionnel et qui se trouve évidemment en parfait état, dû à son support sur cuivre, justement." Combien coute t'il? "On est à 38 000 euros"

Le tableau de Martin Ryckaert © Radio France - Jacques Pons

Jocelyne Crouzet spécialisée dans la peinture ancienne Copier

Un trésor : une pendule offerte par Louis XVI

Le salon des antiquaires c'est aussi l'occasion de découvrir des objets anciens dont l'histoire est extraordinaire. Comme cette pendule du 18ème siècle qui trône dans le stand de Yann Cros, un antiquaire de Pau.

La pendule aux bacchantes © Radio France - Jacques Pons

Yann Cros du "rendez vous des artistes" à Pau Copier

"C'est une pendule, c'est une pièce d'horlogerie de la fin du 18ème siècle, une pendule dite à La Bacchante, puisque vous avez effectivement une scène qui représente une scène de bacchanales en fait avec cette jeune femme qui boit une coupe de vin au dessus de la pendule. Alors, c'est une pendule qui a été réalisée vers 1780. Le modèle est classique et connu à cette époque là. Mais la petite touche d'intérêt historique, je dirais de cette pendule, c'est le fait que ce fut un cadeau, un présent offert par le roi Louis 16 à un ingénieur des Ponts et Chaussées qui avait en charge l'entretien des routes de la région de Chartres et donc le roi Louis 16, après avoir emprunté avec ses carrosses je dirais les routes pavées de Chartres, fut très honoré de voir que ces routes étaient en parfait état"

Le salon des antiquaires est organisé de 10h à 19h au Bellevue de Biarritz jusqu'à lundi inclus. C'est gratuit pour les enfants de moins de 18 ans (sinon c'est 5 euros l'entrée).