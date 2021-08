Littérature : Le salon du livre de retour à Cournon-d'Auvergne

Après deux éditions annulées et une édition reportée, le salon du livre de Cournon-d'Auvergne était de retour ce week-end, pour le plus grand bonheur des lecteurs et des auteurs.

Le salon du livre de Cournon-d'Auvergne était de retour ce week-end dans la salle polyvalente de la commune. Une petite centaine d'auteurs, venant principalement d'Auvergne, étaient au rendez-vous.

"On attendait ce salon depuis trop longtemps, témoigne Patricia Metton, l'organisatrice, après deux éditions annulées en 2020 on avait décidé de reporter l'édition de mai 2021 à ce week-end du 21 et 22 août et tout s'est bien passé."

Anne Belot vient de premier son premier livre, "Déchets land", un ouvrage illustré sur la problématique du recyclage. © Radio France - Théophile Vareille

Le plaisir de se retrouver autour de la littérature

Sous le toit de la salle polyvalente règne une ambiance conviviale ce dimanche, derrière leur stands, les auteurs, très disponibles, conversent avec les visiteurs intéressés. Jeune écrivaine, Anne Belot vient de publier son premier livre "Déchets land", un ouvrage illustré sur le recyclage -écrit en grande partie pendant le confinement-, c'est son premier salon littéraire : "C'est vraiment sympa, les gens sont dans le dialogue et véritablement intéressés par notre travail, c'est une très belle reconnaissance."

Marina Anca, autrice de livres pour enfants et de récits autobiographiques sur son enfance dans la Roumanie de Ceaușescu Copier

Quelques stands plus loin, Marina Anca, autrice de livres pour enfants et de récits autobiographiques sur son enfance dans la Roumanie de Ceaușescu, vient elle exprès de Paris : "C'est mon salon préféré, les gens sont adorables et cela m'avait vraiment manqué ce contact avec les lecteurs." Elle promet qu'elle sera de retour en novembre, pour la prochaine édition du salon du livre à Cournon-d'Auvergne.