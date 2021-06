Le salon du livre Plumes en Berry fête son 10e anniversaire ce dimanche

La 10e édition du Salon du livre du Coeur de France marque le coup grâce à la présence de deux invités d'honneur : l'auteure Nancy Huston et l'auteur-compositeur Florent Marchet. Au total, 31 auteurs et artistes sont invités au pour une après-midi littéraire au château de Chabenet ce dimanche.

Plumes en Berry souffle les bougies de son 10e anniversaire ce dimanche 13 juin 2021 au Pont-Chrétien-Chabenet. Cette édition 2021 accueille 31 auteurs et artistes. Au programme présentation et dédicaces de romans, polars, BD, beaux-livres et livres historiques. Un 10e Plumes en Berry marqué par la présence de deux invités de marque : l'auteure franco-canadienne Nancy Huston et l'auteur-compositeur berrichon Florent Marchet. Aux commandes du salon littéraire, les éditions La Bouinotte, le Club des amis de La Bouinotte, l'association Être Pontcabannois et Hapimag Resort Château de Chabenet, en partenariat avec la commune de Pont-Chrétien-Chabenet.

Deux auteurs-phares

L'auteure Nancy Huston présentera son dernier roman, Arbre de l'oubli (éditions Actes Sud) sur les pelouses du château de Chabenet. Dans cet ouvrage, elle explore les questionnements existentiels et les contradictions d'une jeune femme. L'oeuvre de cette franco-canadienne a été primée à plusieurs reprises : prix Goncourt des lycéens et prix du Livre Inter 1996 pour Instruments des ténèbres ; grand prix des Lectrices de Elle 1998 pour L'empreinte de l'ange ; prix Femina 2006 pour Lignes de faille.

L'autrice habite maintenant à Paris, mais son refuge se trouve ici, en Berry. "J'y trouve un sentiment d'appartenance que je ne trouve nulle part ailleurs. C'est très paradoxal parce que le paysage de mon enfance ne ressemble pas au bocage du Boischaut-Sud. C'est presque le contraire. J'ai grandi avec un paysage spectaculaire, les montagnes rocheuses, les champs de blé. Mais je me suis tout de suite sentie rassurée ici. Réconfortée, bien reçue par ce paysage et bientôt par les gens qui l'habitent. Ma vie est berrichonne. Je peux le dire sincèrement et sans flagornerie. C'est mon identité intime la plus forte. C'est un endroit ou je me sens profondément enracinée, c'est étrange mais c'est vrai", livre Nancy Huston.

Plumes en Berry 2021 met également en valeur l'auteur-compositeur berrichon Florent Marchet. Originaire de Lignières, il viendra présenter Le Monde du vivant (2020, Le Seuil), son premier roman. Les thèmes de la ruralité et modernité y sont abordés à travers la vie d'un famille berrichonne, située dans une champagne berrichonne mouvante.

Au delà des deux "stars" de cette 10e édition, le salon littéraire accueille 29 autres auteurs. Jean Annequin, Pierre Belsoeur, Jeanine Berducat, Léandre Boizeau, Bernard Capo, Philippe Chanoinat, François Coulaud, Jean-Marc Desloges, Martine Duchesne, Pauline Floury, Bruno Forget, Franck Gardian, Nathalie Gayou, Stéphane Gendron, Chantal Gerbaud, Gérard Guillaume, Sylvain Guillaumet, Jean-Pierre Joubert, Louis Jourdan, Christophe Matho, Adeline Paulian-Pavageau, Anthony Perrot, Jean-Guy Soumy, Claude Turier, Séverin Valière, David Verdier, Gabriel Yacoub, Ahmed Zaki, William Etieve.

Le programme de l'édition 2021

12h - Inauguration

15h - Table ronde avec Florent Marchet, Gabriel Yacoub et Sylvain Guillaumet : "Le Berry, terre d'inspiration", animée par Christian Pineau.

16h - Atelier BD avec Bruno Forget

17h - Extrait de l'album Les Femmes de la Commune de Paris par Séverin Valière et Pauline Floury.

Plumes en Berry propose également une activité ludique sous la forme d'une enquête dans l'univers du polar pour les enfants de 7 à 12 ans. Inscriptions et buvette sur place.