Le salon du tatouage jette l'encre à Auxerre

Ce week-end du 5 et 6 mars, Auxerrexpo a accueilli le salon du tatouage, la "Tattoo Convention" ! L'occasion pour les passionnés du tatouage ou simplement les curieux de venir jeter un coup d'oeil, se renseigner sur les prix, ou carrément, se faire tatouer.

Le tatouage se modernise et perd ses clichés

Fiona est "Tattoo Artist", basée en Saône-et-Loire. Elle est spécialisée dans le dessin de Pop Culture, comme les séries, les jeux-vidéos, mais surtout les mangas et les animés.

Pour elle, le tatouage perd de son cliché le plus persistant, "du motard avec une rose traditionnelle tatouée sur le bras", et tend à se féminiser. "Il y a énormément de lignes fines, d'ombrés, de pièces minimalistes" explique-t-elle.

Mais selon elle, une mode est en train d'émerger depuis quelques années, celle du manga. "One Piece, est un manga très populaire en au Japon, en France et dans le reste du monde. On me demande très souvent un dessin issu du manga ou de l'animé" confie-t-elle.

A-t-elle point que ce type de tatouage représente la majorité des pièces que les clients peuvent demander.

Le tatouage, une forme d'art personnel

Le tatouage se débarrasse donc de ses clichés et se démocratise de plus en plus. Aujourd'hui, il est plus facilement admis que le tatouage est perçu comme une forme très personnelle d'art.

C'est ce que pense Mélanie. "Chacun y voit son inspiration, les couleurs ou non" confie-t-elle. Un avis que partage sa fille, Clarisse, 15 ans. Elle doit attendre la majorité avant de pouvoir avoir son premier tatouage, mais a déjà quelques idées. "J'aime écrire, j'aime certains auteurs, alors pourquoi ne pas se faire tatouer une citation que j'aime bien ?" dit-elle avec enthousiasme.

C'est donc une certaine forme d'art : et Fiona le dit et le répète, tatouer une peau c'est très sérieux, et ça demande d'avoir certaines bases en art. "Surtout quand il s'agit de dessins spécifiques" conclut-elle.