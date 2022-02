Le salon du tatouage revient à Lille pour sa 7ème édition !

C'est le deuxième plus grand salon du tatouage en France et il revient à Lille du 25 au 27 février 2022 ! A Lille Grand Palais, 350 tatoueurs se sont donnés rendez-vous pour accueillir les 15000 visiteurs attendus. L'occasion de (re)découvrir cet art ancestral.

Un joli bouquet de fleurs colorés sur l'épaule ou une tête de mort bien badass dans le dos ? Quel que soit votre style, vous trouverez votre bonheur à l’International Lille Tattoo Convention le 25, 26 et 27 février 2022 au Grand Palais de Lille. Pour sa septième édition, l'art du tatouage continue d'être à l'honneur avec plus de 350 tatoueurs et tatoueuses présents au rendez-vous.

L'occasion pour certains de se faire tatouer directement sur place, ou simplement de découvrir de nouveaux artistes. Certains tatoueurs feront la route depuis le Viêt Nam, l'Indonésie ou le Mexique pour participer à ce salon.

Même si 40% des artistes viendront de l'étranger, vous pourrez tout de même retrouver des artistes français et nordistes comme les tatoueuses de la Bonbonnière, l'équipe du salon La Machine Infernale ou le tatoueur Greg Briko, entre autres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'art du tatouage

Fini les clichés du biker tatoué de la tête aux pieds, avec sa veste en cuire sur le dos. Le tatouage est désormais considéré comme une discipline artistique à part entière. Cet art séduit de plus en plus puisque aujourd'hui, un Français sur cinq est tatoué, soit 20% de la population. On compte également 5 000 salons de tatouage en France, c'était seulement une vingtaine dans les années 80. Pour trouver leur place, les artistes tatoueurs doivent se définir à travers un style particulier : réalisme en noir et blanc, dessins enfantins colorés, floral ou tribal... Une chose est sûre, tous ces styles seront présents à l’International Lille Tattoo Convention.

Cette année, c'est la culture chicanos qui est à l'honneur, un courant artistique né aux Etats-Unis, suite aux vagues d'immigration d'Amérique centrale.

Jean-Marc Bassand, co-organisateur de la convention, décrit le style graphique des tatouages "chicanos". Copier

Du tattoo mais pas que !

Le salon veut aussi mettre en avant tout l'univers street urbain dans lequel s'inscrit le tatouage, "On essaie de mettre en avant le côté alternatif de la culture tattoo en rassemblant toutes les thématiques qui tournent autour. C'est la raison pour laquelle on pourra aussi retrouver des animations graffitis, des expositions photos ou de la musique avec des DJ et des concerts de rock et de blues", détaille Jean-Marc Bassand, co-organisateur de la convention. Sans oublier le traditionnel concours de tatouage ! Quinze styles de tatouage seront représentés, jugés par un jury venu spécialement pour l'occasion.

Il est toujours possible de réserver ses billets en ligne sur le site : https://lille-tattoo-convention.com/billetterie/