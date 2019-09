Limoges: le salon du vintage vous invite à un voyage dans le temps

Voitures anciennes, vêtements, vinyles, bibelots, meubles, petits et grands sont venus voyager dans le temps ce samedi au parc des expositions de Limoges

Après le Happy Vintage Market l'an passé au Zénith, cette année les passionnés de vintage ont rendez-vous au Parc des expositions où se tient jusqu'à ce dimanche soir le "Happy Vintage Festival". Le concept reste inchangé, des stands proposent vêtements, objets et bibelots d'époque ou refabriqué dans l'esprit de l'époque soit les années 1950 à 1980.

Des périodes que n'ont pas connues Marie-Pierre et Marie-Sarah qui n'ont pas encore 30 ans mais elles les apprécient notamment du point de vue de la mode de l'époque "bien plus féminine", mettant en valeurs les courbes et les formes des femmes.

De la robe Pin-Up aux formes plus classiques il y en a pour tous les goûts. Certaines sont d'origines, d'autres ont été fabriquées d'après des patrons de couture d'époque. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Sur le stand de Julie des robes, des rubans et des hauts sont en vente, refabriqués d'après des modèles et des patrons de l'époque. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Mais les objets sont aussi des marqueurs du temps qui passe. Le vintage est là aussi pour rappeler certains moments, comme l'enfance et ça passe par la vente de bibelots d'époque comme les bols à glaçons en forme de pomme, ou la réédition de certains objets comme ceux que l'on pouvait trouver dans nos cuisines : boîtes en métal, plateau, dessous de verre, distributeurs de serviettes ou encore tasses et mugs.

Un stand est consacré aux objets de cuisine avec des objets re-fabriqués d'après des modèles d'époque comme la fameuse " Vache qui rit" ou encore " Banania" © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" On est transmetteur de souvenirs" lance Véronique dans un grand sourire. Elle s'est spécialisé dans le broc vintage, autrement dit des objets d'époque comme de l'électroménager Moulinex ou des poupées avec leurs dînettes intactes.

Cette poupée semble avoir traversé les années sans jamais prendre une ride sur le stand de Véronique. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Sur le stand de Véronique, les objets sont des originaux, souvent intacts qui invite à remonter le temps. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

" Le vintage c'est un état d'esprit, c'est recycler les choses, c'est leur trouver une seconde vie mais aussi une beauté" explique Véronique. Exemple avec cette trousse de toilette ( photo ci-dessous) , que l'on recevait lors de sa communion, souvent peu utilisée et aujourd'hui presque intacte.

Les vieux objets d'époque, Véronique en a fait sa spécialité. Sur son stand plusieurs pépite dont des objets d'électroménager de la marque Moulinex © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Et puis, au delà des bibelots, objets, meubles, vêtements il y a aussi les grands classiques que l'on rencontre sur les salon dédié au vintage. Les plaques en métal rencontrent un certain succès ainsi que les disques et vinyles qui permettent à chacun de remonter le temps, de se plonger dans la nostalgie des hits de son enfance.

Le vintage se décline aussi sur les plaques en métal d'origines ou re-fabriqués qui rencontrent un franc succès toutes générations confondues. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Et comme dans tout bon salon vintage il y a de quoi émerveiller ... ses oreilles avec des disques et des vinyles en plus d'une scène où se produisent différents groupes jusqu'à ce dimanche soir. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Informations:

Happy Vintage Festival, au parc des expositions de Limoges.

Jusqu'à ce dimanche soir 18 heures.

Entrée : 5 euros / gratuit pour les moins de 12 ans.