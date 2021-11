Le salon littéraire L'envolée des livres de retour à Châteauroux

La 15e édition de L'envolée des livres aura lieu les 27 et 28 novembre au musée Bertrand et à la médiathèque Equinoxe. Une vingtaine d'auteurs seront présents à Châteauroux.

Sébastien Rahon, directeur de la culture à Châteauroux Métropole, Jean-François Mémin, délégué à la culture et Alexandre Esteve, coordinateur administratif du salon

Après deux ans d'annulation, le salon littéraire castelroussin est de retour. La 15e édition de L'envolée des livres aura lieu les 27 et 28 novembre à Châteauroux. Plusieurs changements sont à noter cette année : le pass sanitaire sera obligatoire et le salon n'aura pas lieu au traditionnel couvent des Cordeliers. L'envolée des livres prendra place au musée Bertrand et à la médiathèque Equinoxe.

"Le couvent des Cordeliers est difficilement chauffable à cette saison", explique Sébastien Rahon, directeur de la culture à Châteauroux Métropole Copier

Une vingtaine d'auteurs invités

Une vingtaine d'auteurs seront présents, notamment Jérôme Attal, Isabelle Chaumard, Sébastien Vival, Alexandra Koszelyk, Maryam Madjidi et Pierre Pouchairet. Une tête d'affiche aussi : l'auteur de polar Henri Loevenbruck, qui vient pour la première fois à Châteauroux. Pour retrouver la liste complète des invités : lien ici.

"La Combinaison", le premier roman de Félix Lemaître, est l'un des coups de cœur de Sébastien Rahon, directeur de la culture à Châteauroux Métropole.

"C'est une histoire sociale, qui semble drôle au départ mais ne l'est pas vraiment", raconte Sébastien Rahon, directeur de la culture à Châteauroux Métropole Copier

Le programme du salon

Au programme de cette 15e édition : ateliers, spectacles et tables-rondes.

Salon du livre jeunesse : samedi 27 novembre de 10h à 18h à la médiathèque Equinoxe.

Salon du livre : samedi 27 novembre de 14h à 18h, et dimanche 28 novembre de 10h à 18h au musée Bertrand.

Tables rondes : "Les petites histoires dans la grande histoire", animée par Hubert Artus avec Heloïse Guay de Bellissen, Henri Loevenbruck et Sandra Vanbremeersch, samedi à 16h au musée Bertrand. "Variations textuelles", avec Alexandra Koszelyk, Maryam Madjidi et Jérôme Attal, samedi à 17h au musée Bertrand. "Le noir leur va si bien", avec Isabelle Chaumard, Félix Lemaître, Pierre Pouchairet et Sébastien Vidal, dimanche à 16h au musée Bertrand.

Spectacles : "Un air de grand jour", par la compagnie Fa dièse, samedi à 10h30 à la médiathèque Equinoxe. "Le buveur de livres", par le Barroco théâtre, samedi à 16h30 à la médiathèque Equinoxe.

On connaît déjà les dates de la prochaine édition : elle se tiendra les 7 et 8 mai 2022 sur le thème "Exil et nouveaux nomades".