Le salon mode et tissus de Sainte-Marie-aux-Mines fait la part belle aux créateurs encore cette année

60 créateurs de mode, 71 exposants, des défilés de mode, des bijoux, des vêtements, du tissus haut de gamme : le salon mode et tissus ouvre ses portes ce jeudi à Sainte-Marie-aux-Mines. Tous les amoureux de la mode doivent impérativement y aller, pour les nouvelles tendances. C'est la 30e édition !

C'est à Sainte-Marie-aux-Mines à deux endroits : Val Expo et au Théâtre, le salon mode et tissus, il ouvre ses portes à partir de ce jeudi, jusqu'à dimanche.

71 exposants, 55 créateurs, 18 spécialistes de tissus vous attendent pour découvrir les dernières tendances de la mode. Pour les yeux, il y a aussi trois défilés de mode par jour, jusqu'à dimanche. Les organisateurs attendent près de 6 000 visiteurs , dont 45% de professionnels et 55% d'amateurs. C'est un salon qui fête cette année sa 30éme édition.

Des créateurs qui viennent d'Alsace mais aussi d'autres régions

Pour Marie Mader, de "Sacapuche" à Ribeauvillé, c'est une première, ce salon mode et tissus. " Je vais essayer de montrer mon savoir-faire et faire des rencontres," explique la jeune-femme qui fabrique elle-même de la maroquinerie.

Damien Forest, un habitué du salon, a fait le déplacement depuis Toulouse. Il présente des tissus artisanaux indiens. "Ce sont des vêtements très colorés et très doux, pas trop flashy" explique le créateur. Il vend aussi des tissus. Emilie Bihler tient une boutique à Ammerschwihr, elle a déjà participé à cette manifestation l'an passé. "Avec ce salon, je me suis fait une clientèle. Ce sont surtout des vêtements vintage que je propose. Ça fait surtout penser aux années 70, que je revisite à ma sauce et à mon style," sourit la jeune-femme.

Damien Forest et son épouse, tous les deux viennent de Toulouse © Radio France - Guillaume Chhum

Marie Mader (à droite ) vient de Ribeauvillé © Radio France - Guillaume Chhum

Une exposition consacrée aux machines à coudre Singer

Lors de ce salon, vous pouvez découvrir une exposition consacrée aux machines à coudre Singer. 35 machines qui vous font remonter le temps, de 1865 à 2016. C'est Christine Spahn qui propose cette découverte, à travers une collection tout à fait originale. "Les gens peuvent se souvenir des machines des grands-mères ou arrières-grands-mères."

Une collection de machines à coudre Singer à découvrir © Radio France - Guillaume Chhum

Machines à coudre Singer © Radio France - Guillaume Chhum

*Le salon mode et tissus se tient ce jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 18h et ce dimanche de 10h à 18h.

Tarif : 6 euros par jour ou 3 euros pour les couturières et étudiants. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans accompagnés.

