Port-Vendres, France

Quand on pénètre dans ce bureau, il y a des détails qui accrochent l’œil : un compas et une carte sont posés sur une magnifique table en acajou.

Le commandant remet les cartes à jour avant de prendre la mer

C'est ici, dans "ce salon", que le commandant Gweltaz Thirion passe le plus clair de son temps. La quasi-totalité du mobilier date du tout début du XXe siècle : ci-dessus les fauteuils et banquettes en cuir, ci-dessous la bibliothèque remplie d'ouvrages parfois plus vieux que le Belem lui-même. On y trouve des modes d'emploi, ou de véritables "bibles" de la navigation en mer. Fierté du Capitaine Thirion.

Le commandant Gweltaz Thirion devant sa bibliothèque anglaise en acajou, remplie de trésors

Toute la vie du navire est pensée entre ces 14 mètres carrés. Il faut s'assurer que les 16 matelots professionnels et le millier de bénévoles et stagiaires qui embarquent chaque année sur le Belem ne manquent de rien. Un seul instrument pour ça, un simple ordinateur pour communiquer avec la terre ferme.

L'un des seuls ordinateurs du navire, dans le bureau du Capitaine, pour commander des vivres avant d'arriver dans un port

Le Belem est l'un des plus anciens voiliers encore en état de naviguer en Europe. Toute son histoire est retracée sur les murs du bureau du Capitaine, en peintures ou en photos. On y voit le Belem, au tout début du XXe siècle, où le navire était un cargo, puis quand il a été transformé en Yacht, après 1914, à l'époque du Duc de Westminster.

Le bureau du Capitaine du Belem

Le légendaire trois-mâts passe, pour la première fois, ses cinq mois d'hivernage à Port-Vendres. Mais il ne vous reste plus que quelques jours pour le visiter. Il est encore ouvert tout ce week-end, puis samedi et dimanche prochain. Le bateau doit ensuite partir en carénage en Espagne.