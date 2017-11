Le Samu Théâtre se déplace chez vous à Montbéliard, sur un simple un coup de fil

Un coup de blues ou l'envie de partager un moment d'humour chez soi ? Tous les week-end de novembre, la compagnie montbéliardaise Gakokoé vous propose cette intervention théâtrale à domicile sur le thème de la santé. Et au prix d'une consultation médicale. Une première !

Rassurez-vous, même si vous "pétez" la forme, ces médecins-là vous diagnostiquerons bien quelques prétexte à traitement (hilarant). Sur un simple coup de fil, ils embarquent dans leur voiture, floquée "samuthéâtre", avec gyrophare et débarquent chez vous, à la maison, un quart plus tard pour une scénette de quinze minutes, en toute intimité, en présence de vos proches et amis. Cinq duos de comédiens se tiennent prêt à intervenir, tous les vendredis et samedis de novembre de 19 heures à 22 heures, dans le Pays de Montbéliard. En blouse blanche et avec le sérieux des personnels de santé, ils investiront votre soirée. De la culture à domicile. C'est un festival d'un genre nouveau et sûrement inédit, imaginé par la compagnie Gakokoé.

L'intervention théâtrale commence dans la voiture des comédiens. © Radio France - Christophe Beck

Cette production se déroulera en trois saisons : le diagnostic, chaque week-end de novembre, puis le traitement, chaque week-end de février (2018) et enfin la guérison ou le trépas, chaque week-end de mai (2018.

Soirée théâtrale au prix d'une consultation, mais sans remboursement. Copier

Samuthéâtre, du 3 au 4 novembre, du 10 au 11 novembre, du 17 au 18 novembre et du 24 au 25 novembre, de 19 heures à 22 heures. 25€ le déplacement. Réservations au 03 81 91 22 83