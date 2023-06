Le sanctuaire de Pellevoisin accueille de plus en plus de pélerins

Ils sont au moins 10.000 chaque année à franchir le grand portail blanc du sanctuaire, au cœur du village de Pellevoisin. Et ce chiffre est en hausse depuis le confinement. "Ils sont de plus en plus nombreux, oui, confirme Frère Laurent, le recteur du site. On a une possibilité d'accueil de 80 lits, voire 120 avec le dortoir pour les enfants. Nous avons aussi la possibilité de loger des gens de façons plus autonome".

Si le site a toujours beaucoup attiré de fidèles, en tant que dernier site d'apparitions mariales reconnues par l'Eglise en France, la communauté religieuse constate un retour à la pratique religieuse personnelle. "La structure paroissiale est en difficulté aujourd'hui. Mais la quête spirituelle demeure et ils viennent ici chercher un oasis". Et pour répondre à cette demande de pèlerins venus du monde entier, Frère Laurent réfléchit à différentes formules. "On pense à quelque chose d'orienté vers ceux qui veulent découvrir les bases de la foi chrétienne par exemple"; En complément d'un autre rendez-vous à succès : les pauses maman.

Le site propose des Pause Maman depuis une trentaine d'années © Radio France - Gaelle Fontenit

Gros succès pour les "Pauses maman"

La communauté propose depuis une trentaine d'années des temps réservés aux mères de famille. "C'est une journée qu'on offre aux mamans de se retrouver entre elles et de se ressourcer". Au programme, des conférences, un enseignement autour de la foi sur un thème annuel, mais aussi une messe et des temps de partage entre femmes. Virginie fréquente ce rendez-vous mensuel depuis 15 ans. "J'ai 5 enfants, et j'ai besoin de ce temps à moi. C'est vraiment un moment où je peux prendre le temps de faire grandir ma foi". Chaque mois, une quarantaine de mères ou grands-mères y participe.