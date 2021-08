"Le Sanglier", la musique d'un limougeaud qui cartonne sur les réseaux sociaux

"Le sanglier" a été vu plus de 900 000 fois sur Youtube.

Sur Youtube, la musique atteint presque un million de vues. Un cor de chasse, des basses et un refrain entêtant, voilà la recette du limougeaud à l'origine de la musique "Le Sanglier." Pierre Rakotondrafara alias DaPoule, limougeaud, et jeune étudiant en école d'ingénieur en informatique de 22 ans installé à Paris, a eu l'idée par un ami proche. "Il m'a fait écouter un air traditionnel de cor de chasse et m'a dit d'en faire un remix", raconte-t-il.

L'idée fait son chemin, et le voilà un été devant son ordinateur pour composer. "J'étais inspiré à ce moment-là, j'ai fait la musique en deux heures ! Après il ne restait qu'à peaufiner." La musique est ensuite publiée en octobre 2020 sur les réseaux sociaux. "Ça n'a pas marché tout de suite, il a fallu attendre avril 2021, c'est là où j'ai vu quelqu'un qui a fait 600 000 vues sur Tik Tok avec ma musique. Après les vues sur Youtube ont augmenté, sur Spotify aussi."

Succès sur Spotify et Tik Tok

Posté sur les plateformes de streaming, "Le Sanglier", a été déjà écouté" plus de 500 000 fois sur Spotify.

Le refrain est encore aujourd'hui repris des dizaines de fois sur le réseau social Tik Tok, notamment par une communauté jeune de chasseurs.