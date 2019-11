Le sapin de Noël, abattu dans le jardin d'un particulier, installé au centre d' Epinal

Dans les Vosges, la Ville d'Epinal prévient de l'installation du sapin de Noël, place des Vosges ce mardi 26 novembre. Cette année, l'arbre traditionnel a été offert par une habitante de la rue de la Quarante Semaine. Stationnement et circulation sont réglementés le temps de l'installation.

Vosges, France

L'installation du sapin de Noël , place des Vosges à Epinal est prévu pour ce mardi 26 novembre !

La Ville prévient que pendant son acheminement et installation, le stationnement et la circulation des véhicules, vélos et piétons seront réglementés de la rue de la Quarantaine Semaine à la place des Vosges, de 8 heures à 16 heures.

Cette année, le traditionnel sapin est un épicéa, haut de 15 mètres, de près de 7 mètres d'envergure au sol, abattu dans un jardin et offert par une habitante de la Quarante Semaine à Epinal.

Le sapin devrait être en place avant 12h, selon la Ville dans un communiqué. Près de 2,5 km de guirlandes seront installées à partir de ce mercredi. Les services des jardiniers de la ville vont être mobilisés eux-aussi.