Le sapin de Noël de Strasbourg est arrivé place Kléber

Le sapin de Noël de Strasbourg édition 2019 a été installé place Kléber, ce lundi 28 octobre au matin. Deux grues et une quinzaine de minutes ont été nécessaires pour relever ce géant de 30 mètres de haut.

Strasbourg, France

Comme chaque année, l'opération a été délicate. Arrivé couché sur une remorque, le sapin de Noël de Strasbourg, édition 2019, a été relevé à l'aide de deux grues sur la place Kléber. Une quinzaine de minutes ont été nécessaires. Et pour cause : ce géant des forêts mesure une trentaine de mètres de haut, et pèse une dizaine de tonnes.

Un géant des forêts âgé de 80 ans

Il a ensuite fallu raboter son tronc, d'une bonne douzaine de centimètres, pour le faire entrer dans la fosse. Une dalle de béton a ensuite été coulée pour le fixer définitivement au sol, avant l'étape finale : le déliage des branches.

Mais il va falloir encore un peu patienter pour l'admirer pleinement : le sapin n'aura fini d'être décoré que dans trois semaines, le temps de consolider parfaitement ce sapin âgé de 80 ans et d'installer les décorations. Les jouets de Noël ont été choisi comme thématique pour cette année.