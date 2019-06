Le Sarthois Pierre Danaë en finale de The Voice : "ce n'est que du bonus !"

Pierre Danaë est en finale de The Voice ce jeudi soir, à 21 heures, sur TF1. Le Sarthois aborde cette ultime étape sans pression et pense déjà à la suite.

Le Sarthois Pierre Danaë s'est qualifié pour la finale de The Voice, choisi par le public pour son interprétation de "The Scientist" de Coldplay

Il a beau n'avoir eu que cinq jours pour préparer cette finale de The Voice, Pierre Danaë est "détendu" : "pour moi la victoire, c'était d'arriver jusque là, explique le jeune chanteur sabolien. Même quand je me disais que ce serait bien d'aller jusqu'au bout, je ne me voyais pas au-delà de la finale. _Maintenant, ce n'est que du bonus !_".

"Remercier le public"

Comme les trois autres talents encore en lice, il devra interpréter un solo mais également deux duos. "Je suis fatigué, reconnait-il, _on a la pression et le travail des trois dernières semaines qui s'accumule_, avec beaucoup de séances de coaching". Pour cette finale, il veut donc avant tout se faire plaisir :

J'avais envie de m'éclater et c'est tout ce qui compte !

Pour sa dernière prestation, Pierre Danaë va reprendre sa guitare, qu'il avait troquée contre le piano lors de la demi-finale. _"_Ce sera un morceau avec une émotion différente, mythique dans la chanson française, explique-t-il. Je vais faire la version d'une artiste que j'adore plus indé voire même rock".

"J'ai surtout envie de faire de belles prestations pour remercier le public qui m'a porté jusqu'en finale", conclut le Sarthois. La semaine dernière, son interprétation de The Scientist de Coldplay lui avait permis de récolter plus de 55% des votes des téléspectateurs. "Je me sens redevable, lance Pierre Danaë, je suis hyper touché qu'ils aient aimé mon univers".

Les yeux déjà rivés sur l'avenir

Sera-t-il "The Voice" cette année ? "L'issue de la finale, au fond ce n'est pas important, assure Pierre Danaë. Ce qui compte, c'est ce qu'il se passe après !". Et le Sarthois a déjà des pistes pour la suite. "Il y a déjà des choses qui se mettent en place, les objectifs que je m'étais fixé sont remplis", se réjouit-il.

"J'ai mes chansons, et mon projet a aussi mûri pendant cette aventure. Je suis juste excité de mettre tout ça en place, indique le Sarthois. Je veux surtout _faire quelque chose qui me ressemble, qui soit beau et musical avant tout_". Car s'il a repris des morceaux connus lors de ses prestations dans The Voice, Pierre Danaë compose aussi des morceaux depuis son adolescence.