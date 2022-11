Le Savoyard DJ Matafan sur la scène de "La France à un incroyable talent"

Vous l'avez peut-être déjà vu dans nos Pays de Savoie ou alors sur internet. Ce mardi, c'est la France entière qui s'apprête à le découvrir. DJ Matafan, chemise à carreau sur le dos et coiffé de son béret floqué d'une croix de Savoie, sera sur la scène de l'émission "La France a un incroyable talent", diffusée à 21H10 sur M6. "J'ai reçu un coup de téléphone de l'émission qui me demandait de participer", explique l'artiste savoyard, qui s'est fait connaître il y a trois ans sur les réseaux sociaux grâce à ses musiques technos et son accent mauriennais.

Raclette et tradition

Malgré le stress, DJ Matafan a tout de suite accepté. "J'assume toujours mes âneries mais là c'est du direct. Quand je fais des vidéos, si ça ne me plaît pas je la supprime, alors que là c'est du oneshot comme on dit dans le jargon ! Je n'ai pas le droit à l'erreur", enchaîne la star locale, qui cumule plus de quatre millions de vues sur YouTube et deux millions d'abonnés sur TikTok.

Sur scène ce mardi soir, le DJ interprétera son tube "Raclette Party", accompagné du Ballet de Savoie . En plus de sa musique techno, l'artiste cherchait des danseurs en costumes traditionnels pour montrer une belle image de sa région."Je veux aussi essayer de passer pour quelqu'un de cultivé. On n'est pas des beaufs, on est juste des bons vivants." continue le Savoyard.

L'émission a été enregistrée cet été. Avec son passage sur M6, il espère se faire connaître dans la France entière. Ça démarre doucement mais DJ Matafan a déjà été contacté pour aller se produire dans une boîte de nuit du Pas-de-Calais.