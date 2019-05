Le Schrub : l'iconoclaste voilier-kayak à découvrir à la Semaine du Golfe

Drôle de bateau au drôle de nom mais quel petit bateau ! Le Schrub est doté de trois modes de propulsion. Et sa silhouette atypique s'affiche pour la 1ère fois à la Semaine du Golfe. Le Schrub, c'est le bateau d'Annie et Jacques, un charmant couple de retraités passionnés de voile et de mer.