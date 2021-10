"Le scrabble fait partie de ma vie" : l'amour des mots d'un champion du monde nord Franc-Comtois

Whiskey, Oxydiez, Jukebox ou encore Zyklons. Avec ces mots, vous êtes sûr de faire le maximum de points au scrabble. C'est l'objectif des quelque 90 participants d'un tournoi à Audincourt,près de Montbéliard, dans le département du Doubs, qui a lieu ce dimanche 10 octobre 2021. Avec comme arbitre, un nord Franc-Comtois, véritable crack de la discipline. Alain Dubreuil, 36 ans, de Villersexel, en Haute-Saône. Quadruple champion du monde en catégorie de jeunes et en double au début des années 2 000, sans oublier 9 titres de champion de France. Rien que ça ! Aujourd'hui, Alain Dubreuil, propriétaire d'une pharmacie à Audincourt, joue pour le plaisir.

Une histoire de famille

Le scrabble, il est tombé dedans tout petit "J'ai joué ma première partie à 9 ans avec ma grand-mère, et j'y ai pris goût, j'ai commencé à faire des tournois, et puis quand on voit que ça se passe bien, on en fait un deuxième, et une fois qu'on est lancé, eh bien, on a du mal à s'arrêter. Quand on a mis le doigt dedans, c'est dur d'en sortir. Je suis d'une famille de scrabbleurs, je joue avec mes deux frères régulièrement. Mais moi, j'ouvre mon ordinateur au moins une fois par jour pour faire une partie, j'en ai besoin, comme n'importe quel sport" confie celui qui reconnaît volontiers que "nous, les scrabbleurs de haut niveau, on est un peu "particuliers" (sic), on aime les mots mais on a tous un esprit matheux parce qu'on réfléchit en terme de grille."

"Le scrabble, c'est de l'entraînement, on ne connaît la définition des mots, mais on voit des lettres, on forme des mots, ils s'impriment dans notre esprit et on les ressort, et ça va extrêmement vite" - Alain Dubreuil, ex-champion du monde de scrabble

Le W, sa bête noire

Alain Dubreuil a beau être un crack du scrabble, il a quand même ses bêtes noires "Je suis fâché avec le W, et pourtant il n'y a pas beaucoup de possibilités avec cette lettre" avoue-t-il. Mais le pharmacien, père de deux enfants, a aussi ses mots fétiches "Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le mot "glyphe", j'y ajoutais un "a" devant". Sans pour autant connaître le sens des mots "Effectivement, il y a beaucoup de mots que l'on trouve sans en connaître forcément la signification. Mais on en apprend tout le temps avec le scrabble. Par exemple, le "dauw" ou "daw", c'est un zèbre. Alors oui, la plupart des mots que l'on trouve au scrabble ne nous servent pas dans le vocabulaire de tous les jours, mais au moins, on ne fait pas de faute d'orthographe."

Qu'Alain Dubreuil n'hésite pas à repérer les erreurs dans cet article, sauf si bien sûr, ces mots, même erronés, comptent triple ! Il sera intransigeant, inflexible même, ce dimanche où il officie en tant qu'arbitre pour le tournoi d'Audincourt de scrabble qui se déroule au foyer municipal. Un autre tournoi aura lieu le 28 novembre au même endroit et comptera pour le championnat de France.