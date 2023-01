Le Seaquarium ferme pour un mois

Au Grau-du-Roi (Gard), le Seaquarium de repos après les fêtes. Il ferme pour un mois, pour travaux. L'aquarium regroupe plus de 200 espèces de poissons de Méditerranée et tropicaux, 25 espèces de requins, des phoques et des otaries. Réouverture prévue le 28 janvier.

