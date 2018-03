Après le succès de son premier roman, prix Renaudot du livre de poche en 2017, Louisiane C. Dor, la jeune auteure creusoise, publie aujourd'hui son second roman,"Ceci est mon cœur".

"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années", cette phrase de Pierre Corneille sied à merveille à Louisiane C. Dor. La jeune auteure n'a que 25 ans, et son second roman "Ceci est mon coeur" sort aujourd'hui en librairie. C'est un recueil de nouvelles qui racontent des tranches de vie de personnages et leurs histoires d'amour réelles ou rêvées.

Un livre réaliste - Louisiane C. Dor

Après le succès de son premier roman "Les méduses ont-elles sommeil ?", prix Renaudot du livre de poche en 2017, Louisiane C. Dor a repris sa plume. Si son premier livre était très inspiré de sa vie, elle a cette fois puisé dans son imagination pour donner vie à des personnages ancrés dans la réalité, loin des romans d'amour ou des comédies sentimentales traditionnelles. "J'ai voulu écrire des histoires qui ressemblent à des histoires que n'importe qui pourrait vivre" explique-t-elle.

Louisiane C. Dor Copier

Une partie de moi dans chaque nouvelle et chaque personnage - Louisiane C. Dor

Même s'il n'est pas autobiographie, la jeune auteure a mis une part d'elle même dans ce nouvel ouvrage. "Dans mes écrits, je mets un peu de mes noirceurs, toutes les choses qui me dérangent, mes tristesses ce qui ne veut pas dire que c'est un livre nécessairement triste, ni glauque, mais oui, confie Louisiane C. Dor, il y a un peu de moi dans chaque nouvelle et dans chaque personnage".

Un 3e livre déjà en écriture

Louisiane C. Dor attend avec impatience la réaction de ses lecteurs. Vont-ils aimer "Ceci est mon cœur" comme ils avaient plébiscité "Les méduses ont-elles sommeil" ? Quelque soit l'accueil qui sera réservé à ce nouvel ouvrage, la jeune creusoise est bien décidée à poursuivre sa route. "J'attends de savoir si mon statut d'écrivaine est confirmé ou pas, explique Louisiane, en tout cas, moi j'ai envie d'en faire mon métier pour toute la vie". La preuve : elle a déjà entamé l'écriture de son troisième roman !