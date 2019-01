A Héricourt, l'Odyssée du Cirque a la tête dans les étoiles

Héricourt, France

Quand on évoque leur installation à Héricourt, Gaëtan, Laure, Alexis, Christiane et les autres acteurs de l'Odyssée du Cirque ont des étoiles dans les yeux. Sans cet accueil, l'aventure de plus de vingt ans se serait arrêtée nette. A l'automne dernier, l'Odyssée devait quitter le site de Bavilliers promis à une autre destination.

Après le déménagement et l'installation sur le site des Guinnottes à Héricourt, l'heure du nouveau départ a sonné pour l'Odyssée du Cirque qui reprend peu à peu ses activités auprès des enfants, des adultes, des scolaires et des personnes en situation de handicap, avec un projet particulièrement ambitieux : la création d'un centre régional des arts du cirque avec le concours de la région Bourgogne Franche Comté. Un centre de formation aux métiers du cirque unique entre Strasbourg et Besançon qui reste à construire.

Christian Gibert, présidente de l'Odyssée du Cirque © Radio France - Christophe Beck

En attendant, il faut éponger le déficit creusé par ces semaines d'inactivité et ce déménagement. L'Odyssée du Cirque a besoin de 40 000 € pour se refaire une santé financière. Le cirque lance une campagne de dons. Il a déjà le soutien de la Fondation de France et celui de la ville d'Héricourt et de la communauté de communes du Pays d'Héricourt.

Une soirée de soutien est proposée ce dimanche 27 janvier 2019 sous le grand chapiteau de l'Odyssée : "Cirque en musique avec le groupe Best Hoff". C'est à 16 heures, sur la Zac des Guinnottes à Héricourt.