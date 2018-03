Clermont-Ferrand, France

Le Secours Populaire du Puy-de-Dôme entame une vaste campagne pour lutter contre l'illettrisme. L'association va donc offrir à 800 enfants de bénéficiaires soit un exemplaire du Livre de la Jungle, soit de l'Odyssée. Mais attention : le livre est personnalisé, et le héro porte le nom de son jeune propriétaire !

Ca veut dire qu'il a un livre à lui ! " - Nicole Rouvet, responsable du Secours Populaire 63

Simon avoue qu'il ne lit "pas souvent", Georgine elle ne prend un bouquin que lorsqu'elle est en vacances. "Cela coûte cher un livre", admet Nicole Rouvet responsable du Secours Populaire dans le Puy-de-Dôme et initiatrice du projet. "Et on sait qu'aujourd'hui il y a un petit peu de difficulté des enfants pour lire. Parce qu'il y a les tablettes, parce qu'il y a tout ça. Cette opération a [donc] pour objectif d'apprendre aux enfants de ne jamais se passer d'un livre."

Albert aussi a reçu son exemplaire personnalisé. Chez lui, il possède "quatre ou cinq livres." © Radio France - Marie Roussel

Encourager la lecture dès le plus jeune âge

En tout cas, une fois son livre déballé, Ethan remercie chaleureusement l'association, un sourire jusqu'aux oreilles. Sa maman, elle aussi, est enthousiasmée par ce cadeau. "C'est super ! Plus il aura accès à des bouquins diversifiés, mieux ce sera pour lui !"

En France, selon les derniers chiffres de l'Insee, qui remontent à 2011, près de 2,5 millions de Français âgés de 18 à 65 ans sont illettrés.