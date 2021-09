Le secteur de la culture reprend timidement en Corrèze et Haute-Vienne

Il y a plus d'une semaine, Vitaa et Slimane se produisait sur la scène du Zenith de Limoges. "La salle était pleine" raconte sa directrice, Pascale Tauzin. "C'était une satisfaction car ça faisait tellement longtemps, près d'un an et demi, qu'on attendait de revoir artistes, techniciens, spectateurs au Zénith". Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Vitaa et Slimane semble avoir apprécié aussi leur (court) passage à Limoges.

Des spectacles reportés

Néanmoins, lorsqu'on regarde le site internet du Zénith, on se rend compte qu'il y a du report dans l'air. "Plusieurs spectacles sont reportés, une partie seulement" veut tempérer sa directrice, qui livre l'explication de ces déplacements de dates. "C'est en raison du manque de visibilité par rapport à la reprise de la vente de billetterie. Certaines productions ont fait le choix de ne pas prendre de risques face à cette incertitude."

Plus au sud, à Brive et Tulle, les spectacles ont repris à L'empreinte, la Scène Nationale corrézienne depuis le 1er septembre. Une saison pas linéaire, et très particulière pour son directeur Nicolas Blanc, car si les spectacles en extérieur sont très prisés, le retour dans les salles met du temps à se faire. Pour lui, "s'il y a le pass sanitaire et la question de l'intérieur et de retrouver un espace confiné, il y a aussi un phénomène de perte d'habitude de sortir." Et quand les spectateurs sortent, ils ne le prévoient que la veille ou l'avant-veille. "Un spectacle peut se remplir en deux jours alors qu'avant, il aurait été complet trois mois avant la date" souligne Nicolas Blanc.

Du coup, le directeur de l'Empreinte-Scène Nationale a mis en place de nouvelles communications, comme celle de ressortir au contact des spectateurs sur les marchés. Cela paye, puisque la performance du slameur Abd El Malik la semaine dernière à Brive a fait salle comble.

Des intermittents qui quittent le métier

Un autre phénomène est celui du manque de personnel. Cela devient de plus en plus dur de trouver des techniciens, car la longue période de confinement et les incertitudes concernant le métier (et la réforme de l'assurance-chômage) les ont fait fuir. "La Corrèze est certes pas un département vivier d'intermittents du spectacle, notamment en technique, mais on remarque des difficultés à les faire revenir" note Nicolas Blanc.

"Certains ont préférés partir dans des compagnies qui étaient accueillies dans des théâtres pour des résidences, ce qui fait qu'ils ne sont plus disponible pour être dans les théâtres"

Quant aux aides, la ministre de la culture Roselyne Bachelot a dévoilé les pistes lors d'une présentation du budget 2022 de la culture la semaine dernière. Un budget de 4 milliards au total, avec 463 millions d'euros dédiés au deuxième chapitre du plan de relance de l'activité.