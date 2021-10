Le Seigneur des anneaux débarque en Creuse grâce à une nouvelle tapisserie d'Aubusson

La porte de la Terre du milieu est désormais en Creuse ! On n'a pas encore d'elfes ni d'orques, mais on a maintenant la porte de la Moria. C'est la nouvelle tapisserie de la série "Aubusson tisse Tolkien" dévoilée vendredi 22 octobre à la cité internationale. Cette œuvre, la douzième de la série, est la première consacrée au Seigneur des Anneaux. Les précédentes mettaient à l'honneur Le Hobbit, le Silmarillion et des lettres de Noël que Tolkien avait lui-même écrites pour ses enfants. Quatre tissages viendront compléter la tenture d'ici deux an.

"La porte de la Moria" est exposée tout le week-end du 23 et 24 octobre à la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson.

