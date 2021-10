EN IMAGES - Le Seigneur des anneaux s'installe au château d'Ancy-Le-Franc

"Le Seigneur des anneaux" s'installe au château d'Ancy-Le-Franc (Yonne). Après les cubes de Lego, après les personnages Playmobile, ce sont Frodon, Gandalf ou encore Gollum, les personnages issus de l'univers fantastique de J. R. R. Tolkien et popularisés par les trois films de Peter Jackson au début des années 2000, qui envahissent les salles du palais Renaissance, pour une exposition intitulée "Ancy heroic, la renaissance du milieu", à voir jusqu'au 21 décembre.

Il a fallu une semaine pour déballer les 130 cartons de la collection de Greg Gence et installer l'exposition dans les différentes salles du château d'Ancy-Le-Franc - Gregory Gence

Une semaine pour tout déballer

Statues, livres, armes, figurines... les visiteurs pourront admirer des centaines de pièces issues de la collection de Greg Gence. Ce libraire alsacien de 42 ans collectionne depuis 20 ans tous les objets en lien avec la saga. Il lui a fallu presque une semaine pour déballer les 130 cartons et installer les 700 objets de l'exposition.

Gregory Gence collectionne les objets liés à la saga de J.R.R TolKien et films de Peter Jackson depuis 20 ans - Gregory Gence

Greg Gence a disposé sa collection dans les salles du château, avec le soucis de s'adresser à tout le monde et pas uniquement aux fans de l'univers de Tolkien : "un objet dans une vitrine, c'est bien, mais apporter un petit truc en plus, c'est mieux. On a classé ça assez simplement : on a fait un côté "Mordor" et à côté, l'univers du "peuple libre de la terre du Milieu". Et on a décidé d'inclure en plus des petites anecdotes de tournage, pour donner envie aussi aux gens qui n'ont jamais lu les livres ou jamais vu les films de s'y plonger. J'avais vraiment envie de faire naître une petite étincelle chez les gens qui ne connaissent pas du tout le monde de Tolkien", explique Greg Gence.

Un écrin incroyable pour une collection imposante

Le collectionneur alsacien n'a pas hésité longtemps quand l'équipe du château d'Ancy-Le-Franc l'a contacté. Pouvoir exposer ses objets dans un endroit aussi beau et chargé d'histoire, c'est un vrai cadeau pour lui : "Quand le Château m'a contacté, je dois vous avouer que j'étais très honoré parce qu'en fait collectionner c'est bien, mais partager c'est mieux ! Et partager dans un environnement comme le château, moi, ça m'offre un écrin incroyable", poursuit-il.

L'exposition présente des fiches d'explications sur les objets, l'univers de Tolkien ou des anecdotes sur le tournage des films de Peter Jackson © Radio France - Gregory Gence

Ce palais renaissance donne une autre dimension à cette collection, "Il y a la salle des gardes, la plus grande salle, où il y a vraiment beaucoup d'objets exposés, notamment un mannequin avec un costume du Nazgûl, le spectre noir, une réplique du fameux Gollum et d'un orque (personnage méchant et hideux ndlr)", détaille Grégory Gence, "dans cette pièce, il y a plus de 200 objets : des statues, des bustes, des répliques de casques, une armure. La salle en elle-même est déjà très belle, mais quand on rentre et qu'on voit en plus tous ces objets liés au Seigneur des anneaux, ça fait un petit effet "waouh". C'est tout de suite très classieux et je pense que les gens vont apprécier", conclut le libraire alsacien.

Différentes éditions des livres de J.R.R Tolkien sont aussi présentées dans cette exposition pour ne pas oublier que ce monde est au départ un univers tiré de la littérature © Radio France - Gregory Gence

L'ambition d'une exposition permanente

A terme Gregory Gence, qui expose souvent ses objets par l'intermédiaire de l'association Kakemono dont il fait parti à Strasbourg, aimerait créer un lieu d'exposition permanent dans la région Grand Est car il y a un public pour ce genre d'univers et la sortie le 2 septembre 2022 d'une série sur Le Seigneurs des anneaux sur Amazone Prime devrait accentuer l'intérêt pour cette Saga.

L'exposition "Ancy heroic, la renaissance du milieu" au château d'Ancy-Le-Franc, c'est jusqu'au 21 décembre. Le château est ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h-12h30 et de 14h-18h.