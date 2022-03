Le Semi-marathon de la Vente des Vins de Nuits-Saint-Georges recherche des coureurs!

A onze jours du début de la course, le semi-marathon de la Vente des Vins de Nuits-Saint-Georges ne compte que mille inscrits. Pour ne pas perdre d'argent, les organisateurs ont besoin d'au moins huit cent nouveaux inscrits. Le président de l'organisation Alain Barochi appelle les amateurs de course à s'inscrire!

Deux fois moins de coureurs que les années précédentes

Seulement mille inscrits au semi-marathon de la Vente des Vins de Nuits-Saint-Georges. Organisée cette année le samedi 19 mars, soit la veille de la vente, la course peine à attirer ses habituels participants. En effet, d'habitude, environ deux mille cinq cent coureurs se baladent dans les vignes des grands crus autour de Nuits-Saint-Georges.

On essaye de faire face, mais financièrement, on n'est pas bien!

Une situation qui inquiète le président de l'association organisatrice, Alain Barochi: "On cherche à rentrer dans nos frais. Par exemple, on a acheté deux mille tee-shirt, on les aura en stock pour l'année prochaine, mais il nous faut la trésorerie pour passer le cap!" Et pour ne pas perdre d'argent, il manque encore huit cent inscrits.

Des coureurs perturbés par les conditions sanitaires

Si la course attire moins cette année, c'est à cause des conditions sanitaires: "il y a encore trois semaines, les coureurs devaient avoir un masque" explique Alain Barochi. Même si toutes les mesures seront levées d'ici le 19 mars, certaines personnes n'en ont pas forcément pris conscience. Et puis, la course a changé de date, ce qui a pu perturber les intéressés. D'abord prévue pour le 12 mars, elle a finalement été décalée au 19 mars, le même jour que la Saint-Vincent tournante, et seulement une semaine avant le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, une autre grande course de la région.