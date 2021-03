Oubliez la ballade sur le sentier du littoral pour rallier Nice à Villefranche-sur-Mer ce dimanche. La ville de Nice a décidé de le fermer en raison des vents forts... Et aussi de la forte affluence, puisqu'il y a beaucoup de monde en ballade malgré le confinement ce weekend.

Le sentier du littoral entre Nice et Villefranche fermé tout ce dimanche

La ville de Nice a décidé de fermer jusqu'à ce dimanche soir le joli sentier du littoral, qui permet de se rendre à Villefranche-sur-Mer en ballade. La raison, c'est d'abord le vent qui souffle fort et qui fait craindre des chutes sur un sentier parfois étroit. Mais il y a aussi un autre motif : l'affluence très importante en ce week-end de confinement pourtant sur le littoral. Pas de restriction en revanche pour une ballade sur la Promenade des Anglais, plus sécurisée, plus large aussi, ce qui permet à chacun de respecter les gestes barrières. Notez que la police municipale est d'ailleurs présente ce matin pour faire de la pédagogie.