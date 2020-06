Le site naturel du Pont du Gard ouvre ses portes ce mardi 2 juin

A partir de ce mardi 2 juin, l'ensemble du site extérieur du Pont du Gard est à nouveau accessible au public. Fermé depuis le 14 mars dernier, suite aux mesures prises par le gouvernement, le site naturel ouvre ses portes progressivement.

Dans un premier temps, le public va pouvoir profiter de l'ensemble du site naturel pour marquer le coup la direction a décidé de lever les barrières du parking et de rendre donc accessible gratuitement l'accès ce mardi 2 juin. Patrick Malavieille, le président du Pont du Gard est impatient de voir le public se réapproprier les lieux : "Tout est réuni pour vous accueillir dans ce site majestueux où les papillons, les oiseaux et les fleurs ont pris le pouvoir le temps du confinement. Dans la semaine, les espaces aménagés ouvriront dans le respect des mesures sanitaires et l'offre de restauration sera aussi au rendez-vous." Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l'accueil et à l'entrée des espaces culturels, le port du masque sera préconisé dans ces espaces.

Une baisse symbolique du tarif sur internet

La direction a décidé de baisser symboliquement le tarif d'entrée sur internet à 8 euros par adulte au lieu de 9.50 sur place. Pour rappel, la gratuité est toujours de mise pour les Gardois et pour les moins de 18 ans.