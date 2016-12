Le site Le Corbusier de Firminy fait le plein depuis cet été

Depuis qu'une partie du site Le Corbusier de Firminy a été classée au patrimoine mondial de l'Unesco, le 17 juillet dernier, le nombre de visiteurs a augmenté de 48%. Des touristes qui viennent parfois de loin, voire de très loin. Les Japonais se déplacent notamment en nombre.

C'est la maison de la culture et ses fenêtres colorées qui a été classée le 17 juillet dernier au patrimoine mondial de l'Unesco. Le site de Firminy compte également une unité d'habitation, un stade et une église. Depuis le 17 juillet, tout le site profite de la dynamique du "label Unesco". 7.000 visiteurs sont déjà venus depuis cet été, un chiffre en hausse de 48 % par rapport à la même période l'an dernier. Cinq mois après la bonne nouvelle, le bilan est donc très positif.

"Il y a un réel impact du label Unesco" Géraldine Dabrigeon, directrice du site Le Corbusier de Firminy Partager le son sur : Copier

"Pour les habitants de Firminy, ce label est une grande fierté" (Géraldine Dabrigeon)

"Ce label Unesco nous a permis d'avoir une grosse couverture médias et forcément il y a eu de la curiosité derrière," explique Géraldine Dabrigeon, la directrice du site de Firminy. "_Mais on voit que ce sont beaucoup de touristes de proximité qui sont revenus découvrir le site. Des Rhône-Alpins, voire des Altiligériens. Pour les habitants de Firminy, ce label c'est aussi une fierté, on le sent, quand on discute avec les commerçants, les gens ont envie de parler et porter leur patrimoine. C'est très positi_f."

Comme à chaque période de vacances scolaires, le site de Firminy organise des ateliers pour les enfants, autour de l'architecture. Ce jeudi et jeudi prochain (22 et 29 prochain), vous pouvez par exemple inscrire vos enfants à un atelier Kapla, ces petites planchettes en bois. C'est de 14h à 17h30 dans l'église Saint-Pierre.