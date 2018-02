Avallon, France

« Au départ c’était une équipe de copains qui emmenaient principalement des jeunes, dans la station des Rousses dans le Jura, pour faire du ski de fond et du ski de descente. Certains participaient même à des compétitions » raconte Nicole Jedynski, la présidente du Ski Club Avallon. Des sorties sur la journée, le dimanche, au départ de l’Yonne avec des possibilités de départs aux péages d’Auxerre Nord, d’Avallon et de Bierre-les-Semur sans arrêt ensuite jusqu’à la station.

le club propose cinq sorties à la journée par an , essentiellement le dimanche

Daniel , Michel ,Olivier, Nicole (présidente) et Marie-Luce © Radio France - Isabelle Rose

Ces sorties étaient l’occasion pour beaucoup de découvrir les sports de glisse, le bus était plein. « La première fois que je suis partie avec le ski club Avallon, j’habitais à Sens se souvient Marie-Luce, adhérente depuis 1979, j’ai même appris à faire du ski de fond dans le Jura grâce à une professeure de sport, membre du club ». Ensuite le club a proposé davantage de sorties en direction des Alpes. Des sorties dont le maitre mot est : liberté aime à rappeler Daniel. "Chacun fait ce qu’il veut, ski seul ou en groupe, déjeune au restaurant ou un pique-nique tiré du sac, la seule obligation est de respecter l’horaire de départ de la station ». Il a découvert le ski club d’Avallon en 2010, tout juste retraité. Depuis il apprécie les sorties du club mais s’inquiète de ne pas voir venir de nouvelles têtes et surtout plus jeunes.

Une journée en station et on oublie tout -Marie-Luce

Marie-Luce estime que le départ matinal (aux alentours de 3 heures du matin) ne doit pas effrayer ceux qui sont tenté par l’aventure. « On peut dormir ou somnoler dans le bus à l’aller comme au retour et quand on arrive en station si par chance il fait beau, on oublie tout, le travail et on revient en ayant eu l’impression de partir une semaine » raconte-t-elle le sourire aux lèvres.

Marie-Luce adhérente depuis 1979 Copier

Pour rentabiliser chaque sortie le club alpin d’Avallon doit compter au moins 40 personnes dans le bus ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. Pour tenter de rentabiliser les déplacements, le ski club d’Avallon s’est donc associé à celui de Migennes et espère séduire de nouveaux passionnés de sport de glisse.

La prochaine sortie aura lieu le dimanche 4 mars. Tous les renseignements sur les dates et tarifs sont à retrouver sur skiclubs.yonne.free.fr

Dans l'Yonne il existe encore deux clubs affiliés à la Fédération Française de ski alpin. Celui d'Avallon regroupe une centaine d'adhérents. On dénombre mille licenciés en Bourgogne