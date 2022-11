Le skippeur ardéchois Mathieu Claveau boucle sa première route du Rhum

C'était sa première participation à la célèbre course en solitaire. L'Ardéchois Mathieu Claveau est arrivé ce lundi soir à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, très précisément à 20h 54mn 05 sec (heure de Paris). A bord de son bateau, "Prendre la mer, Agir pour la forêt", Mathieu Claveau termine donc 28ème de la catégorie Class40, et 1er vintage, avec un temps de course de 19 jours 06 heures 39 minutes et 05 secondes.

ⓘ Publicité

Sur le site officiel de la Route du Rhum , le natif d'Aubenas confie ses premières impressions : "C’est forcément beaucoup d’émotions après cette dernière journée de course. D’arriver ici, c’est un peu la consécration d’une première transat en solitaire terminée - la première j’avais coulé ! - C’est une satisfaction par rapport à 2011, sans compter que l’arrivée ici est grandiose. Le tour de Guadeloupe, j’ai adoré, d’autant plus que cela m’a permis de doubler deux bateaux. Tout s’est déroulé comme je voulais. Sur la course, j’ai eu beaucoup d’émotions profondes qui sont ressorties, de savoir pourquoi je suis là, de musiques qui questionnaient pourquoi je fais de la course au large. Même si quand j’ai passé la ligne, de revoir tout le monde, cela m'a donné l’impression d’être parti hier, alors que cela fait 19 jours ! Cette Route du Rhum, c’est un passage mythique. La terminer, c’est déjà bien. Et je la finis en bonne position. Par rapport à ma famille, ma femme et mes enfants, j’ai ressenti beaucoup de choses. Ce sont des projets très lourds à porter pour eux, d’autant plus que, moi, je travaille à côté. Et là, j’ai très envie de passer du temps avec mes proches, et de manger !"