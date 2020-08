Le skippeur mayennais Maxime Sorel sur l'A81 avant le Vendée Globe

C'est le troisième weekend où les automobilistes peuvent apercevoir un "combi" aux couleurs du bateau V&B-Mayenne de Maxime Sorel sur l'A81. Mais samedi 8 août, le skippeur Mayennais a fait étape en personne sur l'aire de la Mayenne.

L'occasion de faire la promotion de ses partenaires et en particulier de son engagement dans l'association dont il est le parrain, "Vaincre la mucoviscidose". Bénévoles et partenaires informent et proposent de faire des dons dans leur camionnette griffée.

Maxime Sorel, skippeur en pleine préparation

À trois mois du grand départ, le sportif est en pleine préparation alors il ne s'attarde pas. "On a fait une course il y a une quinzaine de jours," explique Maxime Sorel, "ce a permis de jauger notre préparation et tout s'est très bien passé." Le bateau V&B-Mayenne du skippeur, doit être remis à l'eau fin août pour enchaîner avec un mois d'entraînement. Une grosse préparation où il faut envisager tous les scénarios pour une course en solitaire et sans assistance, alors "il faut être capable de pouvoir tout réparer à bord."

Départ du Vendée Globe prévu le 8 novembre depuis les Sables-d'Olonne.