Entre 15 000 et 20 000 personnes ont fréquenté "Laval la Plage" depuis la mi-juillet, pour sa quatrième édition sur le square de Boston. Laval la Plage va refermer ses portes dimanche 19 août au soir. Reste une question : pourquoi c'est fini si tôt ?

Laval, France

Entre 15 et 20 000 visiteurs sur un mois, dont 6 000 ont participé à au moins une activité organisée sur le sable : le quatrième été à Laval la Plage a fait le plein, en augmentation sur un an. On ne comptait que 12 000 plaisanciers l'an dernier. "Surtout grâce au beau temps", explique-t-on à la mairie.

Pourquoi Laval la PLage se termine si tôt ?

Un mois seulement, depuis qu'on a pu se mettre pour la première fois les pieds dans le sable le 18 juillet. C'est peu ? "On est obligés de s'arrêter, parce que Laval la Plage marche avec les sept éducateurs de la direction des sports de la ville. Il faut un laps de temps pour tout ranger, et puis un camp de vacances mobilise certains éducteurs", explique la mairie.

A raison d'une thématique nouvelle par semaine, 19 employés de la mairie ont été mobilisés pendant un mois, sans compter les intervenants des maisons de quartier.