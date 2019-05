Le soleil est de retour dans les Landes : les touristes savourent à Contis-Plage

Contis-Plage, Saint-Julien-en-Born, France

Vous n'avez pas pu le rater... c'est le retour du soleil dans les Landes ! À Contis-Plage, près de Saint-Julien-en-Bornes, ceux qui font le pont de l'ascension ont savouré le beau temps. Certains plagistes venaient même de Toulouse pour profiter du week-end sur la côte landaise. Serviettes sur le sable, crème solaire, parasol... Murielle vient régulièrement à Contis-Plage, elle a étendu sa serviette pour la journée : "Le soleil fait du bien au moral et à la santé. Contis est une plage sauvage, je me sens très bien ici".

Il n'y a pas que les Landais qui sont venus lézarder sur la plage de Contis. Jean-Louis et sa femme Noëlle ont fait le déplacement depuis Pau : "On est venu ici car on a un mobil-home, on vient profiter du soleil!" Ce vendredi, il y avait un peu de vent sur la plage, mais ce n'est pas ce qui a empêché Anna, Auvergnate, de sortir son maillot de bain : "Je suis venue avec mon ami profiter du week-end dans les Landes. L'eau est un peu froide mais ça raffermit la cuisse." (rires)

Un soleil qui fait plaisir aux commerçants

Beaucoup de touristes étrangers sont venus passer le week-end sur la côte landaise. © Radio France - Lou Bourdy

Mais le retour du soleil c'est surtout une bonne nouvelle pour les commerçants qui ont connu un printemps plutôt pluvieux. François Froustey est glacier à Contis-Plage, il est co-gérant de La Royale : "On a passé un mois de mai assez difficile, tous les week-end ont été pluvieux. Tous les commerçants étaient en berne... Ce beau week-end nous fait plaisir". Toutefois, le commerçant préfère rester prudent : " Cependant, on s'apperçoit que les premiers 15 jours de juin ne sont pas vraiment propices pour les touristes Français. On va plutôt recevoir des touristes étrangers, notamment beaucoup d'Allemands."

Le soleil devrait briller jusqu'à dimanche. Il pourrait faire jusqu'à 33 degrés samedi après-midi à Contis-Plage.