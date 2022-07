Château d'Ars : Le festival Le Son continu se prépare aux fortes chaleurs

Depuis plusieurs heures, Yves Douceau et ses techniciens montent le chapiteau de l'une des trois scènes du festival de musiques traditionnelles Le Son continu. Pendant quatre jours, du jeudi 14 au dimanche 17 juillet dans le parc du Château d'Ars, à Lourouer-Saint-Laurent, des milliers de passionnés de luth, cet instrument d'origine persane qui ressemble à une guitare, vont se retrouver. "On peine un peu ! Heureusement, on a de l'eau et on s'organise pour répartir notre travail en fonction de là où il y a de l'ombre", explique Yves Douceau, le dirigeant d'imédia, spécialisé dans l'Evénementiel. Pas facile non plus pour Catherine Mallens. Elle prévoit de faire cuire près de 300 crêpes et 200 galettes pour prendre de l'avance. "Quand je suis arrivée ce matin, j'ai appris que je serai sous les arbres et je me suis dit : alleluia ! Pour ne pas avoir trop chaud, on prévoit aussi des ventilateurs", raconte la gérante de la crêperie. Pour l'instant, les festivaliers n'ont pas encore franchi les grilles du château. Mais d'ici quelques heures, eux aussi devraient souffrir de la chaleur.

Près de 20 000 festivaliers en 2019

Après deux ans d'annulation à cause de la pandémie, le festival revient cette année pour sa 46eme édition. "On est tous très excités de reprendre du service ! Cette année, il n'y a pas de condition sanitaire à la réouverture. Pour ces fortes chaleurs, nous avons de la chance car une grande partie du site est ombragé. Nous avons aussi prévu de monter trois points d'eau et d'installer un brumisateur", précise Vanessa Weinling, l'une des membres de l'association Le Son continu. Les organisateurs appellent aussi à la responsabilité individuelle. Les festivaliers sont invités à amener plus de bouteilles d'eau, à s'hydrater et à se protéger du soleil pour éviter les coups de chaud.