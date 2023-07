Le Son et Lumière de Cléry-Saint-André met en avant le rôle des femmes pendant la Résistance

Depuis vingt-cinq ans, Cléry propose un spectacle Son et Lumière. Et la première de l'été est ce vendredi 21 juillet 2023. Au total, trente-trois scènes dont sept nouvelles cette année pour un Son et Lumière d'un peu moins de deux heures qui commence à la tombée de la nuit. Le spectacle est organisé dans le Loiret sur le site du parc culturel du Val d'Ardoux à Dry. En voici la description sur le site internet du spectacle :

ⓘ Publicité

"Après la conquête fulgurante de l'armée allemande, la France subit l'occupation. Petit à petit, les réseaux se mettent en place, et les combattants de la liberté résistent entre Beauce, Val de Loire et Sologne. Lorsque le débarquement viendra, cette armée de l'ombre participera à la victoire. Ils ont combattu pour que nous soyons libres. Revivez leur épopée !"

Les femmes de la Résistance

Depuis 2018, le tableau porte sur la seconde Guerre Mondiale et la Résistance. Cette année, les femmes sont mises en avant. Environ 150 bénévoles sur scène. Pour Baptiste Jeauneau, vice-président du son et lumière de Cléry, c'était logique au vu de l'histoire de mettre plus de femmes en avant dans le spectacle. "Quand on parle réseaux de résistance, on pense tout de suite à des missions de sabotage ou à des attaques mais ça n'a pas été que ça, ou quand ça l'a été ça a demandé une logistique derrière en renseignement ou en ravitaillement. Et là on s'aperçoit que les hommes comme les femmes ont contribué à ces missions."

Une partie du décor vu depuis la tribune de mille places © Radio France - Julien Frenoy

Un show pyrotechnique

Le Son et Lumière de Cléry reste un show avec de la pyrotechnie. Des mortiers de 50 à 150 millimètres sont utilisés et c'est Théo, 20 ans qui en a la responsabilité. "Comme pour les artifices normaux, on vient donner une impulsion électrique dans la charge qui va faire l'explosion. Ici on projette du plâtre, ça évite les vraies explosions et c'est ce qui permet de donner un petit aspect de fumée". Au total, 37 mortiers sont camouflés dans le décor. Pour clôturer la soirée, un feu d'artifice est prévu.