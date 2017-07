Le son et lumières "Les illusions de la cathédrale" de Tours attire encore plus de monde qu'en 2016

Un mois, exactement, après le retour "des illusions de la cathédrale", le son et lumière projeté sur la cathédrale de Tours confirme, et même amplifie le succès remporté l'an dernier. Deux représentations gratuites ont lieu chaque soir, devant des centaines, voire des milliers de spectateurs

Depuis le premier juillet, quand les lumières se mettent à danser sur la cathédrale de Tours, il y a parfois jusqu'à 2 000 personnes sur la place, selon le concepteur du spectacle. L'affluence moyenne tournerait plutôt autour de 6 à 800 personnes.

Difficile de trouver une place devant la cathédrale, avant le début du spectacle © Radio France - Boris Compain

La première édition des "illusions de la cathédrale" l'an dernier, avait attiré 100 000 spectateurs en 3 mois. Cet été, ce sera davantage, selon Damien Fontaine, le concepteur du spectacle.

"On n'a pas encore fait de comptage, mais de façon empirique, on constate nettement qu'il y a plus de monde que l'été dernier, sans que je puisse dire précisément combien de public nous avons eu jusqu'ici"

Et visiblement, les spectateurs apprécient ce spectacle renouvelé à 75%. Sur Tripadvisor, cette animation est classée comme la première chose à faire à Tours, parmi 70 autres.

Le spectacle gratuit de 20 minutes est proposé deux fois par soir jusqu'à fin aout, puis les vendredis et samedis jusqu'au 16 septembre © Radio France - Boris Compain

Comme l'été dernier, les seules critiquent viennent des riverains

La mairie a eu beau réorienter les hauts-parleurs, et rapprocher les deux séances, pour que tout tienne en une heure, certains riverains estiment que ces soirées sont toujours aussi perturbées. Cette habitante de la place ne supporte plus la musique, omniprésente comme l'an dernier, et qui dure deux fois 20 minutes, chaque soir.

"La musique est peut-être un peu moins forte, mais il y a beaucoup plus de monde. Donc ce n'est pas moins génant pour moi. Et puis, le même spectacle, deux mois et demi, c'est beaucoup trop long pour les riverains"

En aout, le spectacle a lieu tous les soirs, à 22H15 et 22H45. Les représentations continueront en septembre, mais uniquement les vendredis et samedi jusqu'au 16 septembre inclus, à 22H et 22H30.