Le sous-sol d'Orléans comme si vous y étiez !

Lors de la Fête de la science les 12 et 13 octobre dernier, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières a fait découvrir au public les cavités du sous-sol orléanais.

Orléans, France

Tout Orléanais le sait : le sous-sol de la ville est un vrai gruyère. Près de 700 cavités souterraines ont été répertoriées à l'heure actuelle, qu'il s'agisse de carrières creusées pour prélever des pierres afin de construire des bâtiments ou de caves naturelles.

Mais, à la Fête de la science les 12 et 13 octobre dernier, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) proposait au public d'aller plus loin. Grâce à un casque de réalité virtuelle, il était possible de visiter l'une de ces carrières.

Le public, casque de réalité virtuelle sur la tête, pouvait se déplacer à travers la carrière à l'aide d'une manette © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le zeb-revo, laser à modélisation 3D

Les images du casque ont été obtenues grâce à un tout nouvel outil : le laser à modélisation 3D "zeb-revo". Il fonctionne comme un scanner qui analyse les parois de la cavité et la traduit en images.

Le laser à modélisation 3D zeb-revo utilisé par les ingénieurs du BRGM © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Il a changé le quotidiennement de nos ingénieurs", explique Agnès Noël, chargée de coordination Géosciences et de médiation scientifique au BRGM, "parce qu'avant, ils descendaient dans la cavité et devaient évaluer à vue son volume et ses zones de fragilité. Aujourd'hui, on sait tout cela précisément et en quelques heures !"

Un outil contre le risque d'effondrement

Le zeb-revo a en effet été conçu pour se prémunir du risque d'effondrement, problématique importante dans la métropole orléanaise et en région Centre Val-de-Loire plus largement.

Les modélisations 3D du zeb-revo, grâce auxquelles étaient obtenues les images du casque, étaient aussi présentées au public © Radio France - Mathilde Bouquerel

Sylvain Yart est ingénieur au BRGM. Sur un écran, il présente la modélisation 3D réalisée par le zeb-revo. '"Il y a des _dégradés de couleur, du bleu au rouge, qui indiquent la profondeur de la cavité. Plus on tire vers le rouge, plus elle est proche de la surface et donc plus il y a un danger d'effondrement."_ C'est dans ces zones que le BRGM procédera à des renforcements de la cavité pour éviter que des habitations soient par exemple endommagées.