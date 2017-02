Le Spassimare en bonne voie à Bastia

Le projet de voie douce "U Spassimare" verra le jour en octobre 2017 à Bastia. Les travaux ont débuté entre l'Arinella et le tunnel d'entrée de la ville.

Le projet de voie douce, initié sous l'ancienne majorité, verra le jour en octobre 2017. Sur la portion Arinella-tunnel, les travaux ont débuté, de nuit, pour ne pas perturber la circulation. Piétons, vélos et personnes à mobilité réduite pourront ainsi profiter d'une promenade sécurisée et aménagée (bancs fontaines chaises longue et éclairage led sont prévus). Un projet à 3 074 519 euro, financé à 60 % par l'europe et le fond feder, 20% par la CTC et 20% pour la ville. La deuxième portion, "al di l'onda", tunnel - toga est à l'étude. Une passerelle pour contourner la citadelle dont les travaux doivent débuter en 2018. Le financement, ventilé de la même façon que le premier tronçon doit porter le coût total de l'opération Spassimare + citadelle à 11 600 000 euro.

Spassimare

Pas de polémique selon la majorité municipale

Un projet bénéfique sur les plans touristique et des déplacements selon l'adjoint délégué à l'urbanisme, Michel Castellani.

Une passerelle pour contourner la citadelle

Le projet qui paraissait démesuré à certains, verra bien le jour. La municipalité qui vient d'annoncer l'ouverture du Spassimare, assure que la promenade ira bien jusqu'à Toga. Cette deuxième portion, plus périlleuse à réaliser est belle et bien d'actualité selon le maire de Bastia Pierre Savelli.